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السلاوي رئيسا لمثقفي الشعوب العربية بالمغرب
الأربعاء 29 غشت 2018 - 04:42
أعلن مجلس إدارة رابطة مثقفي الشعوب العربية عن تعيينه للأستاذ محمد أديب السلاوي الأندلسي رئيسا لمجلس إدارة لرابطة مثقفي الشعوب العربية عن دولة المغرب، وعوضا لمجلس إدارتها.
كما سيتكلف السلاوي، وفق قرار تعيين صادر عن الرابطة، بالرد على التعليقات واستفسارات الأعضاء على الصفحة الرسمية وموقع الرابطة.
وتعمل الرابطة، ضمن أهدافها، على تحقيق حلم شمل المثقفين العرب والعمل على وحدة الشعوب العربية.