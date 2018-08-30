24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2606:5613:3317:0620:0021:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. عدوى داء السل بمراكش (5.00)

  2. سفير كوبا: "نزاع الصحراء" لا يمنع تطوير علاقات الرباط وهافانا (5.00)

  3. المغرب يجهض نصا أوروبيا لدعم البوليساريو (5.00)

  4. فضاء تجارة القرب بمرتيل .. سوق فارغ يلتهم ملايين التنمية البشرية (5.00)

  5. سعد لمجرد يسدد 150 ألف أورو "ثمن" إطلاق سراحه بفرنسا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | "صمت الزنازين" ينطق في ألمانيا بمعاناة مغربيات

"صمت الزنازين" ينطق في ألمانيا بمعاناة مغربيات

"صمت الزنازين" ينطق في ألمانيا بمعاناة مغربيات
هسبريس من الرباط
الخميس 30 غشت 2018 - 08:05

يعرض الشريط التسجيلي "صمت الزنازين" لمحمد نبيل، الصحافي والمخرج السينمائي الألماني- المغربي المقيم في برلين، في القاعات السينمائية الأوروبية، ومن المبرمج أن يلتقي جمهور الفن السابع بمدينة دوسلدورف الألمانية يوم الاثنين 17 شتنبر المقبل ابتداء من الساعة السابعة والربع مساء بقاعة FILMKUNSTKINO BAMBI .

وتدور أحداث فيلم ''صمت الزنازين'' عن ما يحدث للنساء السجينات خلف أسوار السجون المغربية، حيث أنجز محمد نبيل مقابلات مع سجينات داخل الزنازين، ومع أخريات عشن تجربة السجن في الماضي.

ويعد ''صمت الزنازين'' العمل السينمائي الثالث للمخرج محمد نبيل، بعد فيلمي ''أحلام نساء'' و''جواهر الحزن'' اللذين شاركا في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية وحصدا عدة جوائز.

ويجسّد الشريط الجديد، حسب محمد نبيل، "مغامرة جمالية وفنية جديدة فيها رهان ومتاعب وصراع، من أجل إخراج الشيء من لا شيء"، مشيرا إلى أن "صمت الزنازين شريط فيه لغة الصورة تتحدث بدل الصمت القاتل الذي يخفي الكثير من الترسبات في مجال الاعتقال النسائي، ويمثل باكورة عمل فريق ألماني اشتغل على الشريط لمدة عامين".

يُشار إلى أن "صمت الزنازين" كان قد شارك في المهرجان التسجيلي الدولي في العاصمة البريطانية لندن وفي مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وحصل على تنويه الجامعة الوطنية للأندية السينمائية في المهرجان الوطني للفيلم في طنجة، كما شارك في المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية "فيدادوك" بمدينة أكادير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.