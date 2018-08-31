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الرئيسية | فن وثقافة | الفنان غالي يطلق أغنيته الجديدة "جوج وجوه"

الفنان غالي يطلق أغنيته الجديدة "جوج وجوه"

الفنان غالي يطلق أغنيته الجديدة "جوج وجوه"
أيوب صدور
الجمعة 31 غشت 2018 - 10:21

أصدر الفنان المغربي نزار غالي أغنيته الجديدة "جوج وجوه"؛ وهو الإصدار الغنائي الثاني من نوعه الذي يصوره على طريقة "الفيديو كليب" بدولة رومانيا، وأشرف على إخراجه "أنطوني أكواغو".

وسيرا على نهج أغنيته الأولى "محال" نجح الطبيب الجراح المقيم بألمانيا في المزاوجة بين جمال الكلمة وعذوبة الصوت والألحان في أغنيته الجديدة "جوج وجوه"، في قالب رومانسي من كلمات محمد الرفاعي وتوزيع حمزة الغازي.

وعن مضمون الإصدار الجديد قال نزار لهسبريس إنه يتمحور حول موضوع بإمكان أي كان أن يعيشه، ويتعلق بنفاق شريك الحياة "وتعامله بوجهين".

وأضاف غالي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الإصدار كان من المقرر أن ينشر قبل أيام، غير أنه أبى إلا أن يتضامن مع سعد لمجرد، بعدما جرى اعتقاله في قضية "اغتصاب مفترضة"، وذلك بتأخير توقيت إطلاق "الفيديو كليب" حتى الإفراج عن المطرب المغربي.

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