"دموع الرمال" تنسكب مجددا في قاعة "الفن السابع"

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن تشرع سينما الفن السابع بالرباط في عرض الشريط السينمائي الجديد "دموع الرمال" لمخرجه عزيز السالمي، انطلاقا من 5 شتنبر 2018.

ويحكي فيلم "دموع الرمال"، وفق بلاغ صحافي، قصة هروب مجموعة من الرهائن المغاربة من مُعتقل تندوف بعد أزيد من 30 سنة، حيث يكتشفون واقعا اجتماعيا جديدا ومختلفا عن الصورة التي احتفظوا بها في ذاكرتهم، قبل أن يلتقوا بجلادهم السابق، الذي أصبح شخصية مهمة بعد استفادته من عفو الراحل الملك الحسن الثاني، لتلوح في الأفق فكرة الانتقام.

قام بتجسيد أدوار الفيلم عادل أباتراب، والسعدية لديب، ونعيمة المشرقي، وصلاح ديزان، ومحمد الشوبي، وحميد نجاح، وعز العرب الكغاط، ومحمد نظيف، ومحمد قطيب، وفاطمة هراندي (راوية)، والعديد من الوجوه الفنية الجديدة.

ويعتبر "دموع الرمال" الفيلم السينمائي المطول الثاني في مسيرة المخرج عزيز السالمي بعد شريطه الأول "حجاب الحب".