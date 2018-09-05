الفيلم الجزائري "إلى آخر الزمان" .. موعد لممارسة الحياة في مقبرة

محمد بنعزيز

كل فيلم يشبه مخرجه، وفيلم "حتى آخر الزمان" (2017) يشبه مخرجته الجزائرية ياسمين الشيخ (1982)، فيلم عميق عن مقاومة الموت، فيلم حيوي، مسلّ ومشتبك مع اللحظة التاريخية. ياسمين كذلك كانت في مهرجان وجدة تتحدث، تضحك، ترقص، تلبس التقليدي بأذرع عارية، كما قال مغني الراي، تتصرف بعفوية، ولم تكن في أي لحظة تعتقل روحها في بروتوكول من يمر أمام الكاميرا فيتصرف كتمثال شمع. كذلك شخصيات فيلمها، تمشي في مقبرة بطلاقة كما لو أنها مزرعة. وقد حصل الفيلم على جائزة الإخراج والجائزة الكبرى للمهرجان المغاربي بوجدة (يونيو 2018)، وعلى الجائزة الكبرى لمهرجان وهران للفيلم العربي.

يبدأ الفيلم بمراسيم دفن يتبعها "سيلفي" في مقدمة الكادر وفي الخلفية قبور قديمة، في عمق الكادر قبة الولي في القمة بينما البشر الأحياء في السفح، في الأسفل عند قدم "سيدي بولقبور" يتغنون بكرامات الولي في شفاء المرضى وإسعاد المحزونين... وبينما يتاجر حفيد الولي في "البركة" يعرض شاب خدمات ما بعد الموت على الزوار ذوي النيات الحسنة.

في اللقطة كادر الكاميرا وفيه كادر الشاحنة والسيارة التي جلبت الزوار إلى المكان، هكذا تم عزل العنصر الأساسي ليتابعه المشاهد بسهولة. مدة الزيارة ثلاثة أيام. المكان يضع قانون الزمن. من لا يتوفر على 72 ساعة حرة فليغادر فورا. هكذا يكتشف المتفرج العلاقة بين الفضاء والزمن ونظرة المخرجة في صورة واحدة مبنية. ولا تكتسب الصورة دلالة إلا عندما تكون مبنية (structure). (مجموعة مو "بحث في العلامة المرئية من أجل بلاغة الصورة" ترجمة سمر محمد سعد المنظمة العربية للترجمة بيروت 2012 ص 42).

تتتبّع المخرجة سيمولوجية الموت، يمر الزمن وتنبت الحشائش على القبور. تمنح وحدة المكان للفيلم عمقا يتماهى معه المتفرج الذي تربى في مجتمع يقدس الموتى... للفرار من الموت تقوم المخرجة بعد نصف ساعة بتهوية الفيلم بإخراج بطليها من عالم المقبرة المغلق إلى فضاء المدينة، وبعد ساعة تجري التهوية الثانية في رحلة لرؤية البحر كجائزة للعشاق الذين تنفض الغبار عن سيرتهم.

يضْفر الفيلم خطان يتفاعلان بكثافة، خط السياق وخط التجربة الشخصية لجوهر (جميلة أريس).

على الصعيد الشخصي جاءت جوهر لزيارة قبر شقيقتها لثلاثة أيام في ضريح ناء. تحاول استرجاع الماضي الذي ينغص حياتها. نتعرف على شقيقتين بسلوك متناقض، عاقلة ومجنونة، والغريب أن العاقلة تحسد المجنونة التي تحررت مبكرا فعاشت وماتت دون رقابة. يبدو أن الموت يُحسّن العلاقة بين الناس بعد فوات الأوان.

استقبل حفار القبول جوهر بأمل، وقد اكتشف بوجودها أنه ميت منذ زمن وها هو يُبعث حيا بقلب دافئ في مرحلة الشيخوخة. تكتشف جوهر كيف يتزاحم الأحياء لمساعدة الأموات لربح الحسنات استعدادا لآخر الزمان. تتزامن صحون الكسكس مع ترتيل القرآن... في هذا الفضاء تقدم المخرجة التي درست علم النفس شخصياتها الثانوية بأمزجة متباينة: صباغ يكره النساء ويتمنى الحور العين كأنهن الياقوت والمرجان، وبينما يحلم يصبغ القبور ليفرح زائروها أما ساكنوها فقد أكلهم الدود. أرملة شابة توبخ زوجها لأنه مات فجأة ولم يخبرها مسبقا. حارس الموتى يقع في الحب فيتصابى. عجوز حزينة أمام قبر ابنتها. يبدو أن الموت لا يحترم التتابع الكرونولوجي، لا يموت من وُلد أوّلا.

كيف يتصرف الناس في حضرة الموت؟ شراء ثوب أمر بسيط. شراء كفن حدث هائل. يتصرفون برعب لذلك يصيرون أسخياء فجأة. في النصف الثاني يتحول المشهد من الحزن إلى الفرح، يرى حارس الموتى سعادةَ صباغها فتصيبه عدوى الحب. بفضل الحب صار سيدي بولقبور هو سيدي بولعراس (من العرس)، فارتفع صوت أغاني الراي (الشاب خالد) التي تمجد الحياة في بيئة ثقافية يهيمن عليها هجاء الدنيا.

على صعيد السياق، نجح الفيلم في تقديم البيئة التي يجري فيها بصريا، يجري في مقبرة دون مجانين، فضاء مغلق تصله رياح العالم حين يدرك حفيد الولي خطر هجمة السلفية على الأضرحة.

في هذا السياق توجه تقليدي يُمثله حفيد دفين القبر، وهو يعض على التقاليد بالنواجذ لكسب النذور والهبات. في القبور تراتيل ودعاء مقابل أكل وفير. بفضل الريع يعيش المُريدون مجانا في محيط القبر المدر للدخل. أيدي المريدين ناعمة ووجوههم تسر الناظرين بفضل الريع.

للأولياء وزن كبير في شمال إفريقيا وهم في خدمة وتدجين الشعب. مؤخرا زار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبر ولي. في المغرب أعلن وزير الأوقاف أن "لدينا" 5038 ضريحا، فطالب ممثلو الشعب الوزيرَ بترميم وتشغيل الأضرحة المهملة. وهذا يضمن استمرار ثقافة التسول والريع، وقد انتقلت ثقافة التسول الى صفحات فيسبوك وكثر طلال دعوات الشفاء العاجل.

من أين جاءت سلطة الضريح؟

كان مكان القبر خلاء ولا اسم له قبل أن يستوطنه الولي ويعطيه اسمه. أقدم المدن في التاريخ مقابر. المقبرة هي أول تجمع بشري مستقر في حياة الرحل. يعتبر القبر في البوادي المغربية رمزا للجد المؤسس الذي تستقر حوله القبيلة، القبر جذر، مجال انتماء، مصدر ريع، وقد انتقلت بنية العلاقة بين الشيخ والمُريد إلى الكثير من المؤسسات، كما بين عبد الله حمودي في كتابه "الشيخ والمريد" النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة (ترجمة عبد المجيد جحفة دار توبقال للنشر الدار البيضاء 2000).

حاليا يقود السلفيون حملة ضد التصوف والأولياء ويلعنون من يسمونه "صوفي قبوري"، لكن قد كشف الربيع العربي الأمازيغي حجم حضور القبور في حياتنا في شمال إفريقيا.

الشخص الحداثي في "إلى آخر الزمان" هو شاب يقاتل لتحديث طقوس الموت، يريد نقل طقوس دفن الموتى من الصدقة إلى قانون السوق، يريد استيعاب حزن الزبون وتحويله إلى مصدر ربح، يعد زبناءه بأنه بعد موتهم سيجلب نائحات محترفات لرثائهم وسيقيم أضواء فوق قبورهم ويدعو لهم باستمرار، يعرض عليهم خدمة ما بعد الموت، سيحرص على رفاهية المعزين...

يؤمن الشاب بأن النقود تفتح طريقا في البحر، لكن حفيد الولي يحاربه لأن إنشاء شركة للمتاجرة بالموت ستوقف الريع. والريع هو سبب محنة الحداثة في العالم المغاربي.

احتفظوا بدعواتكم أحبتي.