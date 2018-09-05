هلال بك تغني للراحل بغداد في "إنت يا غالي"

هسبريس من الرباط

أطلقت الفنانة فاتن هلال بك أغنية "إنت يا غالي"، من كلمات الشاعر الراحل مصطفى بغداد وألحان عبد الرحيم منتصر.

الأغنية حسب القائمين عليها نهلت من موروث الشاعر الغنائي الراحل مصطفى بغداد، وتم الحرص على أن توازن بين الأصالة والحداثة الموسيقية.

الأغنية التي تم طرحها على موقع "يوتيوب" أشرف عليها كل من سعيد العيفوت ومحمد ربيع، وتواصل حصد المشاهدات بعد أيام قليلة على طرحها.