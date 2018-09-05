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الرئيسية | فن وثقافة | مالمو السويدية تكرّم العراقي عبد الحسين شعبان

مالمو السويدية تكرّم العراقي عبد الحسين شعبان

مالمو السويدية تكرّم العراقي عبد الحسين شعبان
هسبريس من الرباط
الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 02:45

أعلنت مؤسسة بيدر الثقافية- الإعلامية تكريم الأكاديمي والمفكر العراقي عبد الحسين شعبان في احتفالية خاصة في مدينة مالمو السويدية يوم 8 شتنبر الجاري.

وستشارك في الاحتفالية التكريمية هيئات وشخصيات فكرية وثقافية وأكاديمية عربية وأجنبية عديدة. وسيتحدث شعبان عن تجربته الفكرية والكتابية ويطلّ على حقولها السياسية والثقافية والأكاديمية والحقوقية التي اشتغل عليها طيلة ما يقارب نصف قرن رفد فيه المكتبة العربية بأكثر من 60 كتاباً.

ووجّهت العديد من المراكز البحثية والجامعية والشخصيات العلمية رسائل تحية إلى المثقف والأديب التنويري شعبان، وتمنّت له الصحة والمزيد من الإبداع.

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