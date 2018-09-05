وزارة الثقافة تحدد مواعيد زيارة المباني التاريخية

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة أنها، في إطار مواكبة ظروف استقبال الزوار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن استقبالهم، حددت توقيت العمل بالمباني التاريخية والمواقع الأثرية في الفترة الممتدة من التاسعة صباحا إلى الثامنة ليلا بدون انقطاع عن طريق المناوبة، مع السهر على مراقبة انضباط القباض والمكلفين بالحراسة.

كما أكدت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، أنها "تحرص على العناية بالمآثر والمواقع التاريخية من خلال تخصيص ميزانية سنوية لترميمها وإعادة الاعتبار إليها ومراجعة النصوص القانونية المنظمة لها"، مشددة على متابعتها الدائمة لوضعية هذه المباني والمواقع، بتنسيق تام مع المديريات الجهوية والإقليمية للثقافة، للرفع من جاذبيتها وتمكينها من جميع الوسائل والإمكانات اللازمة لهذا الغرض.