مغنية عربية تتخلى عن الإسلام وتعتنق اليهودية

هسبريس - متابعة

أعلنت المغنية العربية نسرين قادري تخليها عن الديانة الإسلامية واعتناقها الديانة اليهودية تحت اسم "براخا" أي "نعمة".

جاء ذلك خلال حفل غنائي أقامته بمناسبة عيد ميلادها الـ32 والذي أقيم في مدينة القدس المحتلة وسط مجموعة من الأصدقاء، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأنهت المغنية التي تحمل جواز سفر إسرائيلي مراسم تحولها للديانة اليهودية تحت إشراف الحاخام "دودو ديري".

وكانت قادري وهي ابنة سائق تاكسي مسلم من "عرب 48"، قد أعلنت موافقتها على الزواج من صديقها العازف اليهودي "أفيعزر بن موحا".