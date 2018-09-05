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كُتّاب وآراء
مغنية عربية تتخلى عن الإسلام وتعتنق اليهودية
أعلنت المغنية العربية نسرين قادري تخليها عن الديانة الإسلامية واعتناقها الديانة اليهودية تحت اسم "براخا" أي "نعمة".
جاء ذلك خلال حفل غنائي أقامته بمناسبة عيد ميلادها الـ32 والذي أقيم في مدينة القدس المحتلة وسط مجموعة من الأصدقاء، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأنهت المغنية التي تحمل جواز سفر إسرائيلي مراسم تحولها للديانة اليهودية تحت إشراف الحاخام "دودو ديري".
وكانت قادري وهي ابنة سائق تاكسي مسلم من "عرب 48"، قد أعلنت موافقتها على الزواج من صديقها العازف اليهودي "أفيعزر بن موحا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
الله غني عن العالمين
اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقى الحبيب المصطفى على الحوض
العرب تخلاو عن دينهم واتبعو دين غيرهم
اللهما ان هذا منكر . . .
تركت الاسلام بعد 40س من الاوهام
بما أنك تعرف الله و رسوله.. لماذا تسمي نفسك ملحد.. لأن الملحد لا يعترف بوجود الله سبحانه و تعالى و لا يعترف بالأنبياء و إن كانت تسمية و فقط فهذا لن يقبله منك الله فلا تغضب الله و أنتَ مومن..
الإسلام دين الحق و الوسط و الإعتدال ؛
اللهم أحسن خاتمتنا على دين نبينا محمد صلّ الله عليه وسلم.
(سفر التثنية 23: 3) لاَ يَدْخُلْ عَمُّونِيٌّ وَلاَ مُوآبِيٌّ فِي جَمَاعَةِ الرَّبِّ. حَتَّى الْجِيلِ الْعَاشِرِ لاَ يَدْخُلْ مِنْهُمْ أَحَدٌ فِي جَمَاعَةِ الرَّبِّ إِلَى الأَبد.
و بالتالي ما قامت به هذه المغنية مجرد فقاعة إعلامية ، مع العلم أن الديانة اليهودية جد محافظة و لا تسمح أصلا بمثل هذه النماذج !!!
لولا حكم الردة المادي (قطع الرقاب والجلد والرجم) والمعنوي (الاضطهاد) لكان الإسلام في خبر كان!
حُرُوْبُ الرِّدَّةِ هي سلسلةٌ من الحملات العسكريَّة التي شنَّها المُسلمون على القبائل العربيَّة التي ارتدَّت عن الإسلام بعد وفاة الرسول مُحمَّد، خِلال الفترة المُمتدَّة بين سنتيّ 11هـ و12هـ، المُوافقة لسنتيّ 632م و633م.[1] وقد ارتدَّ العرب في كُلِّ قبيلةٍ.
بعض المعلقين كتبوا ان كل انسان حر في اعتناق الديانة التي يرتاح اليها. وهل الديانة فستان يعجبنا فنلبسه ؟قال تعالى"ومن يبتج غير الإسلام دينا فلن يقبل على "
صدق الله والعظيم