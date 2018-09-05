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الرئيسية | فن وثقافة | مغنية عربية تتخلى عن الإسلام وتعتنق اليهودية

مغنية عربية تتخلى عن الإسلام وتعتنق اليهودية

مغنية عربية تتخلى عن الإسلام وتعتنق اليهودية
هسبريس - متابعة
الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:05

أعلنت المغنية العربية نسرين قادري تخليها عن الديانة الإسلامية واعتناقها الديانة اليهودية تحت اسم "براخا" أي "نعمة".

جاء ذلك خلال حفل غنائي أقامته بمناسبة عيد ميلادها الـ32 والذي أقيم في مدينة القدس المحتلة وسط مجموعة من الأصدقاء، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأنهت المغنية التي تحمل جواز سفر إسرائيلي مراسم تحولها للديانة اليهودية تحت إشراف الحاخام "دودو ديري".

وكانت قادري وهي ابنة سائق تاكسي مسلم من "عرب 48"، قد أعلنت موافقتها على الزواج من صديقها العازف اليهودي "أفيعزر بن موحا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - مايهمش الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:19
ياك غير مغنية تعتانق تا الديانة الأرتوذكسية
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150
2 - mmmmmmmmm الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:19
الحمد لله على نعمة الإسلام...اللهم أحسن خاتمتنا و ثبتنا على دينك..
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232
3 - هنا الرباط الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:19
هادي باينة عرفات المسلمين قبل الاسلام ......
الله غني عن العالمين
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84
4 - المسلم الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:20
لا إله إلا الله محمد رسول الله
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180
5 - عبدو من الرباط الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:20
من يتخد غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
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136
6 - بنت الرباط الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:20
مسكينة... باعت دنياها باخرتها.
اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقى الحبيب المصطفى على الحوض
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152
7 - مهدي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:20
"براخا" تعني بالعبرية "بركة" و ليس نعمة.. ثانيا الدين شأن شخصي.. ياك بزاف ديال المسيحيين و اليهود و حتى الملحدين يعتنقون الإسلام و كانفرحوا بيهم إذن الآخر حتى هو من حقه يعتنق الدين اللي بغا.. يقول عز و جل في سورة الكهف "من شاء فليؤمن و من شاء فليكفر" .. و يقول عز و جل أيضا "لكل منكم جعلنا شرعة و منهاجا" صدق الله العظيم.
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89
8 - ملحد الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:21
هي حرة في إختيارها رغم أن أيضا الدين اليهودي جد متناقض، إلا أنها في نهاية المطاف حرة فالله ورسوله قالا (لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين...)
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-32
9 - وجدة المغرب الشرقي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:22
من بعد يجيو الناس ديال ضد تطبيع يقولك ماخصناش نهضرو حتى مع اليهود وهما صحاب القضية بايعيين الماتش... مكنعممش ولكن هاد الوقت ديال المصالح
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12
10 - muslim الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:23
les musulmans et l'islam n'a pas besoin de chanteuses qui ne pensent pas à dieu dans leur texte.
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0
11 - rachid26 الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:23
إن للله وإن إليه راجعون لاإله إلا الله محمد رسول الله .....
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19
12 - fox الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:24
هي حرة في اختياراتها لكن ماذا تنتظر ممن يفرط في أرضه أكثر من ذلك
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13
13 - ملاحظ الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:25
هؤلاء من ظعاف النفوس الموجة التي تأتي يسبحون معها واصلا يفتخر الاسلام بمغادرة متل هده النماذج لاتسمن ولاتغني
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7
14 - لم تضري إلا نفسك الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:25
أصلا، لباسها لباس اليهود غنائها من أفعال اليهود فرقتها من اليهود وتعيش مع اليهود وتشبه اليهود وستتزوج يهودي....، إذن تغيير دينها تحصيل حاصل لن يضر أمة المليار نسمة، فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
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37
15 - صالح صالح الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:25
على اﻻقل فهي ﻻ تنافق وﻻ تكذب. فانظروا حولكم كم مجوسية ويهودية مغنية أو ممثلة أو مني وممثل في زي اﻻسﻻم. ولعن الله المنافقين والمنافقان.
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21
16 - eli الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:26
العز..اللهماتعلن رسميا أحسن من التطبيع أو بالأصح الشراكة مع الكيان الصهيوني...خائن و مرتد أحسن من خائن و منافق و كادب و متاجر بدينه و إخوته...
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8
17 - حسن قيسي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:27
لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم
العرب تخلاو عن دينهم واتبعو دين غيرهم
اللهما ان هذا منكر . . .
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5
18 - مغربي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:27
مفهمتش أنا ولا الإرتداد عن دين بزااف و خصوصا فالمغرب ولاو الناس كايخرجو لزنقة و يقولوها علنيا بلا حتا شي خوف كنعرف دري عندو 11 عام ولا ملحد الله يستر وصافي، دليل فقط على الجهل و الأمية و التخلف.
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0
19 - نوفل الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:28
الله غني عن إسلامها و عنها
لا حول
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4
20 - الاسلام واليهودية الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:28
ان الدارس للأديان المتعمق فيها يعرف حقيقة واضحة متل وضوح الشمس ان الاسلام هو نسخة يهودية مترجمة للعربية وان الاسلام لم ياتي بجديد غير انه زاد على اليهودية بعد العبادات الزرادشتية مع بعض العبادات من الديانة النجمية والصابئة
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-35
21 - abdo الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:29
هذا "أفيعزر بن موحا" مايكون غِمن أصل مغربي
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18
22 - الاندلسي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:30
الاسلام هو اللي تخلى عنها..الاسلام ليس بحاجة إلى امثالها.. و الباب مفتوح فمن التالي؟
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4
23 - khalid الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:30
The woman is marrying a Jew, in order for her kids to be considered Jews, she had to convert to Judaism. It is a practical solution.
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0
24 - انا الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:31
لصاحب التعليق المسمي نفسه ( ملحد) لماذا تستدل بالقرآن مادمت تسمي نفسك ملحدا . الحمد لله على نعمة الايمان و نعمة الاسلام و خاب و ظل من اتخذ غير الاسلام دينا .
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10
25 - ismail الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:31
لكم ذينكم ولي ذيني صدق الله العظيم ماشاء الله
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2
26 - صالح الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:32
جميع المغنيين(ت) الملحدين اليهود الشيعة النصارى
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-7
27 - مسلمة وافتخر الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:32
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم واتوب اليه استغفرالله حسبنا الله ونعم الوكيل الى بانت المعنى لا داعي للتكرار
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3
28 - صالح الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:32
كلشي يهودي الله ايستر غير شي مشا بالسكات وهادي مشات بالفضيحة لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله ايهديها مادام الانسان حي ممكن ايولي لدينو
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-3
29 - الثائر الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:34
هي حرة في عقيدتها وإختيارها ولن يحاسبها إلا الله " ومن شاء فليومن ومن شاء فليكفر" والديانة اليهودية ليست ديانة تبشيرية هي ديانة تورث عن طريق الأم.ومن يريد إعتناقها يجب عليه إجتياز والنجاح في إمتحان بعد سنتين من دراسة الديانة
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4
30 - كان مسلم الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:34
كل الديانات كغيرها ليس في القنافذ املس
تركت الاسلام بعد 40س من الاوهام
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-24
31 - لحلو الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:35
هنيئا لها . شجاعة ولها شخصية وهي حرة ان تختار الديانة التي ترتاح اليها وعن اقتناع وليس بشيء ورتثه وعليها ان تقبل به دون اقتناع كما هو واقع لجميع المسلمين
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-14
32 - عبدالسلام الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:35
J'avais toujours cru que le judaïsme c'est à la fois une religion et une race.
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-2
33 - hamid الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:36
chacun de nous responsable de ces actes.
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4
34 - المنطقي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:37
ياك الشيوخ دائما كيقولو لنا بأن الأديان السماوية الابراهيمية بحال بحال. ...دابا كون كان العكس لكان المسلمين كلهم يصيحون من كتجي مقلوبة كلشي كيبدا يتكلم وينتقد. ..هي حرة الله غني عن العالمين ومن شاء منكم فليؤمن ومن شاء منكم فليكفر ...لن يدر الله في شيء. ..
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3
35 - naim الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:38
اللهم آحينا مع المسلمين وخدنا مع المسلمين
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10
36 - ahmed الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:39
اذا كانت المغنية تعتنق الديانة الاسلامية فلم تفد الاسلام في شئ وحين خرجت منه فلن تضره في شئ ايضا وما اسلام هذه المغنية اوخروجها منه الا سواء
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2
37 - mim jim الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:41
يبدو أن السيدة لا تعلم من الإسلام غير الإسم ومن أسس اليهودية كذلك ، ثم إن السيدة ربما تتقن فن الغناء أكثر من غيره ، ثم إن السيدة ربما قد تم إغراؤها من طرف الفكر الصهيوني البغيض الذي أبان لها ما يحلو لها وغرر بها ، الأدهى من هذا وذاك هو أن من أسس الديانة اليهودية أن اليهودي القح في نظرهم أن تكون والدته يهودية الأصول . فاليهودي من أم غير يهودية يعثبر يهوديا من الدرجة الثانية رغم أن والده يهودي عكس الإسلام وكذلك بالنسبة لليهودي من يهودية وأب غير غير يهودي يعثبر في أسس اليهودية يهوديا من الدرجة الثانية وعليه فأختنا شمت بها فما هي بالمسلمة ولا هي باليهودية....وستستفيق متأخرة ...أعادنا الله وإياكم من الردة والشرك والكفر وطمع الدنيا الفانية ...السلام عليكم.
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5
38 - مومن الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:41
إلى ملحد..
بما أنك تعرف الله و رسوله.. لماذا تسمي نفسك ملحد.. لأن الملحد لا يعترف بوجود الله سبحانه و تعالى و لا يعترف بالأنبياء و إن كانت تسمية و فقط فهذا لن يقبله منك الله فلا تغضب الله و أنتَ مومن..
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2
39 - عزيز الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:43
هل هي أصلا كانت مسلمة أم كانت بالاسم فقط
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3
40 - عبدو طنجة الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:44
مغنية تعتنق اليهودية عادي بالنسبة لهؤلاء بل لهم أكثر من ديانة و الإسلام براء منهم .
الإسلام دين الحق و الوسط و الإعتدال ؛
اللهم أحسن خاتمتنا على دين نبينا محمد صلّ الله عليه وسلم.
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3
41 - الناقد الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:45
من أراد اعتناق اليهودية فلا يمكنه ذلك إلا إذا كانت أمه يهودية، ومن لم تكن أمه يهودية، فلن يقبل من طرف اليهود.
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6
42 - bensaid الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:48
ca veut dire quoi ياك غير معنية.c de la discrimination.une chanteuse ou chanteur méritent notre respect.des gens comme vs donnent une image négative de l'islam-لااكراه في الدين -صدق الله العظيم
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-2
43 - wood الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:48
لا يوجد أصلا ما يسمى أعتناق الديانة اليهودية لأنها حكرا على اليهود دون غيرهم من شعوب الارض ، و هذا معروف و تشير اليه الثوراة بشكل واضح:
(سفر التثنية 23: 3) لاَ يَدْخُلْ عَمُّونِيٌّ وَلاَ مُوآبِيٌّ فِي جَمَاعَةِ الرَّبِّ. حَتَّى الْجِيلِ الْعَاشِرِ لاَ يَدْخُلْ مِنْهُمْ أَحَدٌ فِي جَمَاعَةِ الرَّبِّ إِلَى الأَبد.
و بالتالي ما قامت به هذه المغنية مجرد فقاعة إعلامية ، مع العلم أن الديانة اليهودية جد محافظة و لا تسمح أصلا بمثل هذه النماذج !!!
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2
44 - SAAD الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:51
خير مافعلت لانها لا تستحق هدا الدين وليس بمقدورها الاتيان به لان مبادئها تتعارض مع المبادئ الاسلامية ، والاسلام ليس دين تناقض او دين اتباع الاهواء والرغبات الجامحة الخارجية عن الشريعة ،الكثير ممن يدعي انتمائه لهدا الدين ولكن سلوكه بعيد كل البعد عن التعاليم السمحة .
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3
45 - مغربية الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:51
و يتهمون الدول بالتطبيع مع اسرائيل عجيب أمر العرب
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1
46 - ميم جيم الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:52
إلى الأخت بنت الرباط ....أختي إنها إشترت الدنيا بالآخرة وليس العكس كما ذكرت فمعذرة ..الخطأ مطبعيا ليس إلا. شكرا.
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3
47 - طالبي توفيق الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:54
لكم دينكم ولي ديني ذا لك شأنها والله غني عن العالمين .
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2
48 - كافر الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 15:58
المسلمون يخرجون من دين "الله" أفواجا أفواجا!! يا مرحى !

لولا حكم الردة المادي (قطع الرقاب والجلد والرجم) والمعنوي (الاضطهاد) لكان الإسلام في خبر كان!

حُرُوْبُ الرِّدَّةِ هي سلسلةٌ من الحملات العسكريَّة التي شنَّها المُسلمون على القبائل العربيَّة التي ارتدَّت عن الإسلام بعد وفاة الرسول مُحمَّد، خِلال الفترة المُمتدَّة بين سنتيّ 11هـ و12هـ، المُوافقة لسنتيّ 632م و633م.[1] وقد ارتدَّ العرب في كُلِّ قبيلةٍ.
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-2
49 - الحسن الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 16:00
اليهود المتدينون لا يقبلون المغنيات ..اذن تقول بانها أردت واصبحت ملحدة والسلام..
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50 - بشير الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 16:01
ردا على" بنت الرباط " ارادت ان تقول (مسكينة... باعت اخرتها بدنياها) وليس (مسكينة...باعت دنياها باخرتها) كما كتبت. انه خطأ من باب السهو
بعض المعلقين كتبوا ان كل انسان حر في اعتناق الديانة التي يرتاح اليها. وهل الديانة فستان يعجبنا فنلبسه ؟قال تعالى"ومن يبتج غير الإسلام دينا فلن يقبل على "
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-1
51 - مصطفى بهلول الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 16:02
لا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
صدق الله والعظيم
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0
52 - مسلموا الفراش الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 16:07
السيدة دارت بحال دوك النصارى والنصرانيات لي كيقولو اشهدو اشهدو ان ان لا اله لا اله الا الا الله الله واشهد واشهد ان ان محمدا محمد رسول رسول الله الله غير باش يتزجوا داك السيد ولا ديك السيدة لي كايبغيو اما الدين راه مامعمرين بيهم راسهم بالمرة
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53 - Rachid الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 16:08
معاملة بعض من يدعون انهم مسلمين اشد كفرا .اليهود والنصارى مهما كان فمعاملتهم حسنة . والله تعالى يقول الدين معاملة . احمدو الله على نعمة الاسلام واحسنو معاملة الغير اتقو الله يا عباد الله .ولاتكونو من المنافقين .
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54 - زينب السمار من الرباط الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 16:09
اقول لصاحبة التعليق رقم 61 قولي..باعت آخرتها بدنياها
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