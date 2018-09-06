إصدار جديد .. "قانون الثقافة بالمغرب"

هسبريس من الرباط

بدعم من وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة، تم إصدار مؤلف جديد حمل عنوان "قانون الثقافة بالمغرب"، ضمّ مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدبير الشأن الثقافي الوطني في مختلف مجالاته، علاوة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة.

ويوفر المؤلف المذكور، الذي صدر ضمن عدد خاص من المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (REMALD) من سلسلتها "نصوص ووثائق"، مجموع النصوص المتعلقة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية وبالإيداع القانوني وبحماية الأماكن التاريخية والأثرية والمحافظة على الموروث والرصيد الثقافيين الوطنيين.

وعلى المستوى المؤسساتي، ضمّ هذا العدد الخاصّ مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم واختصاصات وزارة الثقافة مركزيا وترابيا، والنظام الأساسي الخاص بموظفيها وبالمجالس والهيئات واللجان والمؤسسات الدستورية وغير الدستورية.

وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا الإصدار النصوص القانونية المتعلقة بوسام الكفاءة الفكرية وبمختلف الجوائز الوطنية في المجال الثقافي وبدعم الوزارة للمشاريع الثقافية والفنية، إضافة إلى النصوص القانونية المتعلقة بالصحافة وبحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما في ذلك القواعد القانونية الجنائية الخاصة بتجريم وزجر الأفعال الماسة بهذه الحقوق وبتخريب المنشآت الفنية.

ومن شأن هذا المؤلف أن يسهل على الفاعلين العموميين والفاعلين الخاصين والباحثين والمهتمين عامة سبل الوصول إلى النصوص المؤسسة والمؤطرة لكافة حقول الثقافة، إن على المستوى الوطني أو على مستوى الاتفاقيات الدولية.