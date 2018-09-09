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الرئيسية | فن وثقافة | مكارتني يقدم "محطة مصر" في حفل بنيويورك

مكارتني يقدم "محطة مصر" في حفل بنيويورك

مكارتني يقدم "محطة مصر" في حفل بنيويورك
هسبريس - افي
الأحد 09 شتنبر 2018 - 01:34

قدم عضو فرقة البيتلز البريطانية السابق، بول مكارتني، ألبومه الجديد "Egypt Station" أو "محطة مصر" في حفل بمحطة قطارات "جراند سنترال" في مانهاتن بمدينة نيويورك الليلة الماضية.

ويضم الألبوم 15 أغنية قدمها مكارتني أمام نحو 300 شخص بمحطة القطارات الشهيرة في نيويورك ونُقل الحفل على قناة بموقع "يوتيوب".

كما غنى مكارتني أيضا البعض من الأغاني الكلاسيكية لـ"البيتلز" مثل "Can´t buy me love" و"Blackbird".

ويمثل الألبوم الجديد لمكارتني (76 هاما) دعوة للسفر واكتشاف المجهول.

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