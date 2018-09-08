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الرئيسية | فن وثقافة | افتتاح مكتبة "العمراني المدراعي" بالقصر الكبير

افتتاح مكتبة "العمراني المدراعي" بالقصر الكبير

افتتاح مكتبة "العمراني المدراعي" بالقصر الكبير
هسبريس من الرباط
السبت 08 شتنبر 2018 - 19:45

احتضنت دار الثقافة بالقصر الكبير حفل افتتاح مكتبة المرحوم الأستاذ العمراني المدراعي، الذي كان قد أوصى في حياته بوقف كتبه لمكتبة البلدية بدار الثقافة بالقصر الكبير، والتي تناهز حوالي 3000 كتاب في مختلف المجالات.

وأقيم الحفل، الجمعة، على شرف عائلة المرحوم، بحضور الكاتب العام لوزارة الثقافة والاتصال، والمدير الجهوي للثقافة بجهة طنجة تطوان والحسيمة، ورئيس المجلس البلدي بالقصر الكبير وأعضائه، وبعض أصدقاء المرحوم وفعاليات من المجتمع المدني ورجال ونساء الإعلام بالقصر الكبير.

كما عرف الحفل، الذي أدار فقراته الأستاذ محمد كماشين، إلقاء كلمة من طرف الأستاذ محمد التوري باسم أسرة الفقيد، ذكر من خلالها بعلاقة المرحوم مع الكتاب، مشيرا إلى بعض الجوانب من حياته الدراسية والمهنية وإسهاماته الأدبية، وداعيا في آخر كلمته إلى تكريس مثل هذا السلوك والاقتداء به.

من جهته، نوه الكاتب العام لوزارة الثقافة والاتصال بوصية المرحوم، شاكرا أسرة الفقيد التي حرصت على تفعيل وصيته، ومذكرا في الآن ذاته بتاريخ مدينة القصر الكبير العريق، والذي يحفل بكل ما هو ثقافي وعلمي، قبل أن يتناول الكلمة محمد السيمو، رئيس المجلس البلدي، الذي نوه أيضا بمبادرة الراحل، شاكرا لوزارة الثقافة والاتصال مساهمتها ودعمها للثقافة بالقصر الكبير.

الدكتورة إنصاف المدراعي، ابنة الراحل، شكرت في كلمة لها كلا من المجلس البلدي وأصدقاء المرحوم على المساهمة في الأمسية، قبل تقديم شهادتين في حق المرحوم محمد العمراني المدراعي من طرف كل من الأستاذ الباحث محمد العربي العسري والمناضل عبد القادر أحمد بنقدور.

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