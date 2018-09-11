24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0513:2916:5719:4421:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تأمين الغذاء الصحي يغيب عن خُمس الفرنسيين (5.00)

  2. الجيش الروسي يطلق أضخم مناورات عسكرية منذ الحقبة السوفياتية (5.00)

  3. أمريكا تنتقد جمود ملف الصحراء وتتساءل عن جدوى المينورسو (5.00)

  4. تريدون قتل الدارجة؟ اقتلوها بالصحة والراحة! (5.00)

  5. مسؤول أممي: أزمة تطرق أبواب الاقتصاد العالمي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | المعهد الفرنسي يعلن انطلاق مسابقة "أنا مغربي(ة)"

المعهد الفرنسي يعلن انطلاق مسابقة "أنا مغربي(ة)"

المعهد الفرنسي يعلن انطلاق مسابقة "أنا مغربي(ة)"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 18:30

أعلن المعهد الفرنسي بالمغرب عن إطلاق النسخة الخامسة من مسابقة الأفلام القصيرة "أنا مغربي (ة)"، والتي تتواصل حتى الـ3 من شهر أكتوبر المقبل.

بلاغ للمعهد الفرنسي أورد من خلاله أن هذه النسخة الجديدة تدعو الشباب للتدبر في موضوع "اللقاء(ات)"، سواء تعلق الأمر باللقاء مع الآخر، مع الأجنبي، اللقاء الافتراضي، اللقاء المفعم بالعواطف، لقاء الحبيب، اللقاء مع أحد الأعمال الإبداعية، اللقاء غير المحتمل أو حتى اللقاء مع الذات.

وأضاف أن هذه المسابقة الدولية للأفلام القصيرة مفتوحة في وجه الشباب دون سن الثلاثين، موضحا أن المشاركين سيقومون بإنتاج شريط فيديو لا تتجاوز مدته 90 ثانية في أي شكل يختارونه حول موضوع "اللقاء (ات)" وإيداعه على المنصة الإلكترونية www.concoursanamaghribi.org إلى غاية 3 أكتوبر.

وستكون فكرة الفيلم هي المعيار الأهم لاختيار الأفلام الفائزة، بينما سيتم أخذ الإخراج والجودة التقنية بعين الاعتبار في المرتبة الثانية.

وأوضح البلاغ أن المخرج هشام العسري سيتولى هذه السنة رئاسة لجنة التحكيم خلفا للطيفة أحرار ونبيل عيوش ونرجس النجار ونور الدين لخماري، وسيكون مصحوبا في لجنة التحكيم بكل من الممثل عمر لطفي والمنتجة لبنى الحارك والمدير العام لشركة "أوارنج"، إيف غوتيي، ويوسف زيراوي، المدير العام لأستوديو اكتشاف المواهب على الإنترنت Jawjab، لانتقاء الفيديوهات الأكثر إبداعا وابتكارا.

وستتوج لجنة التحكيم ثلاثة فائزين، فيما سيختار الجمهور الفيديو المفضل لديه من خلال التصويت عبر الإنترنت إلى غاية 3 أكتوبر.

كما سيمنح المعهد الفرنسي للمغرب جائزة خاصةلأحد الفائزين من خلال منحه فرصة المشاركة في مهرجان الفيلم الدولي لاروشيل من خلال الدورة التدريبية CultureLab.

وسينظم حفل تسليم الجوائز خلال مهرجان الفيلم الفرنسي الذي سينعقد في الفترة ما بين 11 و14 أكتوبر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.