معرض صور بمطار مدريد يحتفي بمدينة شفشاون

مُتابعة من خالد ملوك

أقيم معرض للصور الفوتوغرافية بالمطار الدولي "بارخاس" بالعاصمة مدريد تحت عنوان: "شفشاون، المدينة المغربية الزرقاء"، أعده وأشرف عليه المصور الفوتوغرافي الإسباني المعروف كارلوس بوثا.

وذكرت وكالة الأنباء "أوروبا بريس" أن المعرض يتألف من 30 لوحة فنية تلخص رحلة عبر الشوارع الضيقة لمدينة شفشاون وتسلط الضوء على مميزاتها التاريخية والثقافية، مشيرة إلى أن المصور اهتم أكثر بالجانب الجمالي للمدينة، خاصة المحلات التجارية والواجهات الزرقاء والبيضاء للبيوت.

وأشار المصدر ذاته إلى أن صاحب الصور حاول تجسيد نمط عيش الساكنة وتقاليدها المحلية من خلال التقاط العديد من الصور لأشخاص وهم يزاولون أنشطتهم اليومية، موضحا في السياق ذاته أن هذا المعرض المتنقل نظم لأول مرة بمدينة اشبيلية، في انتظار نقل التجربة إلى بلدان أخرى أوروبية.

وزاد المنبر أن المعرض سيظل مفتوحا في وجه الركاب والزوار إلى غاية 30 شتنبر الجاري، مبرزا أنه من المنتظر أن يشهد نسبة إقبال عالية، بالنظر إلى المكانة التي يحظى بها كارلوس بوثا الذي كرس أزيد من ثلاثة عقود في فن التصوير الفوتوغرافي في شقه الاجتماعي والإنساني.