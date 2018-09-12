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الرئيسية | فن وثقافة | "منشد الشارقة" يختبر مواهب المترشحين من المغرب‎

"منشد الشارقة" يختبر مواهب المترشحين من المغرب‎

"منشد الشارقة" يختبر مواهب المترشحين من المغرب‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 00:05

أعلن برنامج "منشد الشارقة"، الذي تنظمه قناة الشارقة التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، عن انطلاق اختبارات المتسابقين في دورته الحادية عشرة في كل من السعودية والمغرب ومصر والأردن والجزائر والإمارات، كاشفاً أن استقبال طلبات التقدم عبر الإنترنيت، وتتواصل من الـ14 إلى غاية الـ30 من شهر شتنبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني.

وكشف البرنامج، في بلاغ توصلت له الجريدة الإلكترونية هسبريس، أن الاختبارات تبدأ في مختلف الدول من الساعة الـ8 صباحاً إلى الـ8 مساءً، حيث استقبلت لجنة البرنامج المتسابقين من المملكة المغربية في العاصمة الرباط يوم الثلاثاء 18 من الشهر الجاري في فندق سوفيتيل حديقة الورود.

وتقام اختبارات الأداء للمشاركين من دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة الشارقة يوم السبت الـ22 من شتنبر الجاري في مبنى تلفزيون الشارقة؛ فيما تعقد في الجمهورية المصرية في العاصمة القاهرة يوم السبت الـ15 من الشهر الجاري في فندق النيل ريتز كارلتون.

وتستقبل الاختبارات المتسابقين من المملكة الأردنية الهاشمية في العاصمة عمّان يوم الجمعة الـ14 من الشهر الجاري في فندق عمّان روتانا؛ فيما تعقد الاختبارات للمتقدمين من المملكة العربية السعودية في مدينة جدة يوم الجمعة الـ14 من الشهر الجاري في فندق راديسون بلو كورنيش. كما تقام الاختبارات للمتسابقين من الجمهورية الجزائرية في العاصمة الجزائر يوم السبت الـ15 من الشهر الجاري في فندق سوفيتيل حديقة الحامة.

ويشترط برنامج "منشد الشارقة" على المتسابقين اختيار أناشيد ذات مضمون هادف، وأداء نشيد أو موال لمدة لا تزيد عن ثلاث دقائق، إضافة إلى الالتزام بالمظهر اللائق، وأن يتراوح سن المتسابق بين 18 و28 عاماً.

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