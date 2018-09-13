البيدر تبرز عطاء عبد الحسين شعبان في مالمو

هسبريس من الرباط

نظّمت مؤسسة البيدر الثقافية الإعلامية في مدينة مالمو السويدية احتفالية كبرى للمفكر العراقي الدكتور عبد الحسين شعبان، للتعريف بمنجزه الفكري والثقافي والحقوقي ودوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتسامح واللّاعنف على المستويين العربي والعالمي.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد محمد السعدي، رئيس المؤسسة، بالمحتفى به وبتجربته السياسية ورؤيته اليسارية التجديدية، وما قدّمه من كتب ومؤلفات أغنت المكتبة العربية على مدى زاد عن خمسة عقود من الزمان.

كما تم خلال الاحتفال عرض فيلم عن المحتفى به بعنوان "المفكّر الثائر"، تناول جزءًا من سيرته ومسيرته، ولاسيّما ركوبه المخاطر وتمرّده المبكّر وما تعرّض له من أذى وملاحقة واعتقال ونفي، إضافة إلى شهادات في حقه.

المسرحي والإعلامي العراقي حسن هادي، من جهته، قام بتقديم المحتفى به للجمهور، ليتحدث باختصار عن أبرز محطاته، متناولاً تجربته السياسية والفكرية، ومولياً اهتماماً كبيراً بدعوته المبكّرة إلى التسامح واللّاعنف، كما عرّج على دراساته وكتاباته خلال نصف قرن.

حري بالذكر أن اللقاء عرف حضور عدد من الشخصيات الثقافية والاجتماعية من السويد والدانمارك، إضافة إلى عشرات الشابات والشباب. واختتمت الاحتفالية بتقديم وسام تقدير للدكتور شعبان، مع تمنيات له بالصحة وطول العمر والمزيد من الإبداع.