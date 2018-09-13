مكارتني ينفي مشاركته في حفلات جنس جماعي

هسبريس ـ مُتابعة

نفى عضو فريق البيتلز الغنائي سابقا بول مكارتني مشاركته في حفلات جنس جماعي طوال حياته، ولكنه وصف تجربة معاشرة عاهرتين في لاس فيغاس بـ"الرائعة".

الفنان البريطاني، في مقابلة مع صحيفة "جي كيو"، قال: "لا تروقني حفلات الجنس الجماعي، لم أفعلها مطلقا". لكن مكارتني (76 عاما) لم يواجه مشاكل في الحديث عن لقاء جنسي جمعه بعاهرتين حين كان لا يزال في فريق البتلز.

وأضاف المغني ذاته: "كنا ذات مرة في لاس فيغاس وسألنا مرشدنا إذا ما كنا نريد عاهرة.أجبنا كلنا بنعم وأنا طلبت اثنتين حظيت بهما. كانت تجربة رائعة، ولكن هذه كانت أقرب شيء كنت فيه من الجنس الجماعي".

وأشار بول مكارتني إلى أن زملاءه في الفريق، آنذاك، كانوا في غرفة مجاورة مع "طلبية أخرى"، وفق تعبيره للصحيفة ذاتها.

وقال "أعتقد أن جون (لينون) كان مكثرا من هذه الأشياء. اتذكر أننا كنا ذات مرة في ناد وتعرف على رجل اقتاده إلى منزله لأن إمراته كانت قد تخيلت جون يمارس الجنس معها. هذا حدث وأدرك جون بعد ذلك أن الزوج كان يشاهدهما".

وطرح مكارتني آخر البوماته في السوق في 7 شتنبر من العام الماضي باسم "محطة مصر".