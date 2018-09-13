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الإساءة إلى الذات الإلهية تلاحق ممثلا في إسبانيا
الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:40
أوقفت السلطات الإسبانية الممثل "ويلي توليدو"، في العاصمة مدريد، الذي يحاكم بتهمة الإساءة إلى الذات الإلهية ومريم العذراء.
وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية فإن توليدو أوقف في إطار قرار الضبط الصادر بحقه بسبب عدم مشاركته في جلسات المحاكمة.
ويواجه توليدو، البالغ من العمر 48 عاما، تهمة الإساءة للذات الإلهية والسيدة مريم.
ورفعت جمعية المحامين المسيحيين في إسبانيا دعوى قضائية ضد توليدو على خلفية ادعاءات عبر رسالة فيسبوك في يوليوز العام الماضي.
ورفض توليدو المشاركة في جلسات محاكمته، مشيرا إلى أنه لم يرتكب أي جريمة ولا داعي لمثوله أمام القضاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - غي دايزة الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:09
هذا في اسبانيا و لو وقع الامر ببلادنا و استنكرناه لاتهمونا بالتطرف و أننا نصبنا أنفسنا للدفاع عن الله و عن الرسل. يامن تتبججون بحرية التعبير ما قولكم؟؟
2 - عبدالله الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:09
اسبانيا مختلفة عن دول أوربية في قضية المس بالذات الإلهية أو الأديان و حتى الأماكن المقدسة فتقريبا مثل المسلمين في المعتقدات
3 - المعلق الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:19
السلام عليكم لأنه أساء إلى مريم العذراء وإلى الذات الإلهية التي تخصهم سيحاكم ولكن عندما يتعلق الأمر بالرسول صل الله عليه وسلم أو الإسلام فهذا يدخل في نطاق حرية التعبير ماهذا التناقد ام ان في الأمر حقد وحسد على كل شيء له علاقة بالإسلام
4 - عابر الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:43
تعلمو من الغرب كيف يقدس و يدافع عن مقدساته ودينه و يزجر كل من يحاول الاقتراب او المس بالديانة ، و يقومون بتصدير افكار مغلوطة ليحرفوننا عن عقيدتنا السمحة ، و مع الاسف نجد عندنا من يؤيدهم و يدافع عن افكارهم بالرغم من انها لاتمث لنا و لا لثقافتنا بصلة ، فاتقو الله فينا يا اولات الامور و عودو لله فهو الحق و كلامه تعالى حق .
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