الإساءة إلى الذات الإلهية تلاحق ممثلا في إسبانيا

هسبريس ـ مُتابعة

أوقفت السلطات الإسبانية الممثل "ويلي توليدو"، في العاصمة مدريد، الذي يحاكم بتهمة الإساءة إلى الذات الإلهية ومريم العذراء.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية فإن توليدو أوقف في إطار قرار الضبط الصادر بحقه بسبب عدم مشاركته في جلسات المحاكمة.

ويواجه توليدو، البالغ من العمر 48 عاما، تهمة الإساءة للذات الإلهية والسيدة مريم.

ورفعت جمعية المحامين المسيحيين في إسبانيا دعوى قضائية ضد توليدو على خلفية ادعاءات عبر رسالة فيسبوك في يوليوز العام الماضي.

ورفض توليدو المشاركة في جلسات محاكمته، مشيرا إلى أنه لم يرتكب أي جريمة ولا داعي لمثوله أمام القضاء.