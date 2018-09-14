الفنان المسرحي التحفي يكابد آلام المرض والفاقة

هسبريس من الرباط

يعيش الفنان المغربي عبد اللطيف التحفي وضعية صحية حرجة جدا تستدعي، وفق مقربين منه، نقله على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري.

كما أن علاج الفنان ذاته، الذي مازالت صحته في تدهور، يتطلب تكاليف باهظة تتطلب مساعدة من ذوي الأيادي البيضاء.

مقربون من التحفي وجهوا نداء إلى الملك محمد السادس من أجل التدخل لعلاج الفنان وإنقاذ حياته.

جدير بالذكر أن عددا من الفنانين والإعلاميين قاموا بزيارة تضامنية للفنان التحفي بمنزله، الكائن في تجزئة دار البر والاحسان بحي الداوديات بمراكش.