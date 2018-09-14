24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:2816:5519:4020:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأمم المتحدة: المغرب مارس "أعمالا انتقامية" ضد نشطاء حقوقيين (5.00)

  2. إسرائيل تهدم مساكن فلسطينيين في الضفة الغربية (5.00)

  3. جمهور الرجاء البيضاوي يتشبث بتنظيف المدرجات (5.00)

  4. المدعي العام الفرنسي يجدد طلب اعتقال سعد لمجرد (5.00)

  5. التعليم والتجنيد الإجباري يستأثران بالأهازيج الجديدة لـ"الأولتراس" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | الفنان المسرحي التحفي يكابد آلام المرض والفاقة

الفنان المسرحي التحفي يكابد آلام المرض والفاقة

الفنان المسرحي التحفي يكابد آلام المرض والفاقة
هسبريس من الرباط
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 13:15

يعيش الفنان المغربي عبد اللطيف التحفي وضعية صحية حرجة جدا تستدعي، وفق مقربين منه، نقله على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري.

كما أن علاج الفنان ذاته، الذي مازالت صحته في تدهور، يتطلب تكاليف باهظة تتطلب مساعدة من ذوي الأيادي البيضاء.

مقربون من التحفي وجهوا نداء إلى الملك محمد السادس من أجل التدخل لعلاج الفنان وإنقاذ حياته.

جدير بالذكر أن عددا من الفنانين والإعلاميين قاموا بزيارة تضامنية للفنان التحفي بمنزله، الكائن في تجزئة دار البر والاحسان بحي الداوديات بمراكش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبدالقادر الجمعة 14 شتنبر 2018 - 13:24
هناك الآف يعانون المرض ولم يجدو من يقف معهم نرود الاهتمام بجميع المواطنين سواءا فنان او انسان بسيط لا يعرفه احد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.