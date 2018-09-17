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كُتّاب وآراء
"ذا بريديتور" يتصدر إيرادات السينما بأمريكا الشمالية
احتل فيلم الخيال العلمي الجديد "المفترس" (ذا بريديتور) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا إيرادات بلغت 24 مليون دولار.
والفيلم بطولة إيفون ستراهوفسكي وأوليفيا مون وجاكوب تريمبلي ومن إخراج شين بلاك .
وتراجع فيلم الرعب "الراهبة" (ذا نان) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت 18.2 مليون دولار.
والفيلم بطولة تايسا فارميجا وبوني آرونز وتشارلوت هوب وديميان بيشير ومن إخراج كورين هاردي.
وجاء في المركز الثالث فيلم الاثارة الجديد "معروف بسيط" (أيه سيمبل فيفور) بإيرادات بلغت 16.1 مليون دولار.
والفيلم بطولة آنا كيندريك وبليك ليفلي وهنري جولدنج ومن إخراج بول فيج.
واحتل المركز الرابع فيلم الجريمة والدراما الجديد "الفتى الأبيض ريك" (وايت بوي ريك) بإيرادات بلغت 8.8 مليون دولار.
والفيلم بطولة ماثيو ماكونهي وجينيفر جيسون لي وبيل باولي ومن إخراج يان ديمانج . وتراجع الفيلم الكوميدي "آسيويون مجانين أثرياء" (كريزي ريتش إيشانز) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 8.7 مليون دولار.
والفيلم بطولة كونستانس وو وهنري جولدنج وميشيل يوه ومن إخراج جون تشو.