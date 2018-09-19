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الرئيسية | فن وثقافة | "مشارف" يحتفي بنصف قرن من إبداع الملاخ

"مشارف" يحتفي بنصف قرن من إبداع الملاخ

"مشارف" يحتفي بنصف قرن من إبداع الملاخ
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 15:50

يستضيف ياسين عدنان في برنامجه "مشارف"، على القناة الأولى ليل اليوم الأربعاء، الفنان على التشكيلي المغربي عبد الحي الملاخ، احتفاء بمرور نصف قرن على انطلاق مغامرته التشكيلية.

"كيف نستثمر ذاكرتنا البصرية وعناصر هويتنا المغربية في إنتاجنا الفني؟ وكيف نفتح بهذه العناصر أفقا فنيا حداثيا بدل السقوط في الفلكرة والاستعادة الركيكة لعلامات وأيقونات ذاكرتنا الشعبية؟ فمنذ أن اقترح الشرقاوي العلامة كمنطلق لمسألة الهوية، اقتفى عدد من فنانينا أثره في هذا التوجه؛ بالرغم من أن البعض، بسبب ضمور الموهبة، ظلوا في مستويات دنيا من الاستعادة غير الخلاقة لهذا الرموز ومن المحاكاة البسيطة الساذجة؟ ثم ألم تسهم استيهامات الهوية في أن تحجب عن عدد من فنانينا قلق الهوية الفني الخالص؟ أيضا لماذا اختار عدد من تشكيليينا الإقامة في منطقة فنية ملتبسة لا هي بالتشخيص الواضح ولا بالتجريد الخالص؟"، أسئلة من بين عدة يقدمها عدنان أمام ضيفه.

ويواصل عدنان النقاش مع ضيفه عبر إثارة تساؤلات عن "كيف يتفاعل الفنانون التشكيليون المغاربة مع زملائهم في مختلف أجناس الفن والأدب؟ كيف يتفاعلون مع النقد والنقاد؟ وكيف يتحركون ما بين الشاغل النقابي الجمعي والانكفاء على التجربة الفنية الخاصة؟".

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