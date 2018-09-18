"إم.بي.سي" تتجه نحو قطاع إنتاج الأفلام السينمائية

هسبريس من الرباط

أعلِنت مجموعة MBC عن إطلاق "Studios MBC" لإنتاج الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية النوعية، حيث يأتي ذلك في سياق التوجُّه لتعزيز مكانة المجموعة في قطاع إنتاج الأفلام السينمائية و"المحتوى الدرامي، والبناء على الخبرة التراكمية والتجربة الناجحة لـ O3 للإنتاج (الشرق الأوسط)، والصَدَف (السعودية)، وo3 Medya (تركيا)، المنضوية تحت لوائها".

تهدُف "Studios MBC"، وفق بلاغ للمجموعة توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس، إلى تعزيز الاستثمار في صناعة محتوى سينمائي وتلفزيوني واسع الطيف ومتعدّد المشارب والألوان، لناحية تبنّيه فكرة تخصيص المحتوى بما يتلاءم مع الجمهور-الهدف.

وأورد البلاغ أن جزءا كبيرا من الإنتاجات المرتقبة سيتوجّه إلى الجمهور السعودي، مروراً بالعربي والإقليمي، ووصولاً إلى الأسواق العالمية وجمهورها الواسع في القارات الخمس.

وأضاف "أما السمة المشتركة لتلك الإنتاجات فتكمُن في المواصفات العالمية، فنياً وتقنياً وتسويقياً، فضلاً عن الفرادة في المحتوى، والريادة في النص، والإنتاج، والإخراج، والتمثيل، والمؤثرات السمعية-البصرية، والميزانيات المرصودة، وغيرها من العناصر الأساسية في صناعة السينما والدراما".

وضمن هذا التوجه، أعلنت مجموعة MBC عن تعيين بيتر سميث في منصب المدير التنفيذي لـ"Studios MBC"، بدءاً من الأول من شهر شتنبر الحالي، والذي يُعتبَر أحد أبرز الأسماء في قطاع المحتوى عالمياً.

في هذا السياق، قال سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لـمجموعة MBC، إن "المحتوى الرائد هو المحرّك الكامن وراء النجاحات المتتالية التي تُحقِّقها قنوات MBC التلفزيونية ومنصّاتها الرقمية، الثابتة والمتحركة، ومن ضمنها طبعاً خدمة الفيديو حسب الطلب (VOD) شاهد.نت".

وتابع بارنيت: "بناءً على خبرتنا التراكمية وتجربتنا الناجحة في الإنتاج الدرامي، نقوم اليوم بتوسيع طيف طموحاتنا أكثر وأكثر، ونضع نُصب أعيُننا الأسواق العالمية في قطاع المحتوى السينمائي والتلفزيوني. أُرحّب بانضمام بيتر سميث إلى المجموعة، وكلي ثقة بقدرته، مع الزملاء، على تحقيق أهداف "Studios MBC"، والتي تُشكّل جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا خلال السنوات الخمس المقبلة".

بدوره، قال بيتر سميث في أول تعليق له: "أشعر بالسعادة لانضمامي إلى "مجموعة MBC"، وتكليفي بإدارة "MBC Studios" مع انطلاقتها الأولى. أتطلّع بشوق إلى العمل مع سام بارنيت وكافة الزملاء، خصوصاً في ظل الطلب المتنامي على المحتوى غير الناطق بالإنكليزية، وقدرته على الوصول إلى الأسواق العالمية والرَواج فيها".

يُذكر أن بيتر سميث كان قد تبوّأ منذ عام 1979 العديد من المناصب، منها: رئيس International Home Entertainment في استوديوهات Universal Pictures International، ورئيس NBC Universal International، والرئيس التنفيذي لـ Cineflix Productions Worldwide، ومدير عام الإدارة في مجموعة Antenna Group، ومدير عام الإدارة وشريك التشغيل في Luminous Capital Partners LLP.