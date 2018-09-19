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كُتّاب وآراء
"مركز بوكماخ" بطنجة يحتضن "متحف شكري"
من المرتقب أن يتم في القريب العاجل نقل المقتنيات المتواجدة بمقر مؤسسة محمد شكري بطنجة إلى أحد الأجنحة بمركز بوكماخ الثقافي، ليصبح عبارة عن متحف يضم كل متعلقات الأديب الراحل محمد شكري.
وسيضاف "متحف شكري" إلى المتحف المتواجد بالمركز، والمتعلق بالراحل أحمد بوكماخ، وسيضم متعلقات الراحل التي تم اقتناؤها بين 2014 و2016، بما فيها من وثائق وكتب وفيديوهات للأنشطة وغيرها.
كما يرتقب أن يتم ضم مقتنيات أخرى إلى ما هو موجود أصلا، ليتم بعد انتهاء عملية النقل فتح المتحف في وجه العموم.