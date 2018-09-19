وفاة الفنان المصري جميل راتب عن 92 عاما

هسبريس – متابعة

توفي، اليوم الأربعاء، الفنان المصري جميل راتب عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض.

وتعرض راتب لوعكة صحية خلال يوليوز الماضي، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة، قبل أن يسافر إلى باريس في محاولة لاستعادة صوته المفقود بفعل الشيخوخة.

والممثل المصري الراحل من مواليد غشت 1926؛ في القاهرة لأب مصري وأم فرنسية، ويعد واحدا من علامات السينما والمسرح في مصر.

بدأ مسيرته الفنية الرسمية عام 1946 بمشاركته في فيلم "أنا الشرق"، الذي أدت فيه دور البطولة الممثلة الفرنسية كلود جودار مع نخبة من نجوم السينما المصرية.

وفي 1974، عاد إلى القاهرة لأسباب عائلية؛ حيث شارك في بطولة العديد من الأفلام المصرية، كما شارك مع الممثل المصري محمد صبحي في جميع أجزاء المسلسل الشهير "يوميات ونيس" عام 1994.

شارك أيضا في أعمال مسرحية وسينمائية عالمية، أبرزها مشاركته المميزة في فيلم "لورنس العرب" بجانب النجم المصري الراحل عمر الشريف، كما عمل أيضا في بطولة ثلاثة أفلام تونسية إنتاج فرنسي مصري مشترك.

خاض الممثل الراحل تجربة الإخراج المسرحي؛ فقد قدم مسرحيات مثل "الأستاذ" من تأليف سعد الدين وهبة، ومسرحية "زيارة السيدة العجوز" التي اشترك في إنتاجها مع محمد صبحي، ومسرحية "شهرزاد" من تأليف توفيق الحكيم.

وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي 2017، بعد رحلة طويلة مع التمثيل في مسارح باريس، و67 فيلما مصريا من أبرزها "الكيف"، وعدد كبير من أفلام السينما العالمية.