24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:44
|07:10
|13:26
|16:50
|19:33
|20:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حوادث السير بالمدن.. 25 قتيلا في أسبوع واحد
- مغربيان ضمن أكثر مائة شخصية عالمية مؤثرة في الحياة اليهودية
- طارق يعود من جديد
- الدخول الاقتصادي
- لماذا يحارب المثقفون المغاربة اللغة الدارجة بكل هذه الشراسة؟
أول خط جوي مباشر يجمع قريبا الدار البيضاء ومطار أنديرا غاندي (5.00)
زيارة بوريطة إلى واشنطن تؤكد ثبات الموقف الأمريكي من الصحراء (5.00)
وحدة صحية وملايين الدراهم لإنقاذ نزلاء "خيرية تيط مليل" بالبيضاء (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وفاة الفنان المصري جميل راتب عن 92 عاما
توفي، اليوم الأربعاء، الفنان المصري جميل راتب عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض.
وتعرض راتب لوعكة صحية خلال يوليوز الماضي، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة، قبل أن يسافر إلى باريس في محاولة لاستعادة صوته المفقود بفعل الشيخوخة.
والممثل المصري الراحل من مواليد غشت 1926؛ في القاهرة لأب مصري وأم فرنسية، ويعد واحدا من علامات السينما والمسرح في مصر.
بدأ مسيرته الفنية الرسمية عام 1946 بمشاركته في فيلم "أنا الشرق"، الذي أدت فيه دور البطولة الممثلة الفرنسية كلود جودار مع نخبة من نجوم السينما المصرية.
وفي 1974، عاد إلى القاهرة لأسباب عائلية؛ حيث شارك في بطولة العديد من الأفلام المصرية، كما شارك مع الممثل المصري محمد صبحي في جميع أجزاء المسلسل الشهير "يوميات ونيس" عام 1994.
شارك أيضا في أعمال مسرحية وسينمائية عالمية، أبرزها مشاركته المميزة في فيلم "لورنس العرب" بجانب النجم المصري الراحل عمر الشريف، كما عمل أيضا في بطولة ثلاثة أفلام تونسية إنتاج فرنسي مصري مشترك.
خاض الممثل الراحل تجربة الإخراج المسرحي؛ فقد قدم مسرحيات مثل "الأستاذ" من تأليف سعد الدين وهبة، ومسرحية "زيارة السيدة العجوز" التي اشترك في إنتاجها مع محمد صبحي، ومسرحية "شهرزاد" من تأليف توفيق الحكيم.
وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي 2017، بعد رحلة طويلة مع التمثيل في مسارح باريس، و67 فيلما مصريا من أبرزها "الكيف"، وعدد كبير من أفلام السينما العالمية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
وداعاً البهظ بيه (الكيف) .... وداعا دكتور مفيد أبو الغار (الراية البيضاء) .... وداعاً ابوفضل (يوميات ونيس)
إنا لله وإنا إليه راجعون
نسأل الله له المغفرة والرحمه وجنات الخلد إن شاء الله
مهما طالت في قصيرة..ومهكا عظمت فهي حقيرة..سبحان الله الإنسان ضعيف و لكل شيء اجل..الله يرحمه و يغفر له و يجعل مثواه الجنة.
كم شاهدناه ونحن صغارا في مسلسلات و أفلام عديدة
اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، فإن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه .
رحم الله الفقيد بإذنه و ادخله فسيح جناته و انا لله و انا اليه راجعون