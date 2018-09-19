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الرئيسية | فن وثقافة | وفاة الفنان المصري جميل راتب عن 92 عاما

وفاة الفنان المصري جميل راتب عن 92 عاما

وفاة الفنان المصري جميل راتب عن 92 عاما
هسبريس – متابعة
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 09:30

توفي، اليوم الأربعاء، الفنان المصري جميل راتب عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض.

وتعرض راتب لوعكة صحية خلال يوليوز الماضي، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة، قبل أن يسافر إلى باريس في محاولة لاستعادة صوته المفقود بفعل الشيخوخة.

والممثل المصري الراحل من مواليد غشت 1926؛ في القاهرة لأب مصري وأم فرنسية، ويعد واحدا من علامات السينما والمسرح في مصر.

بدأ مسيرته الفنية الرسمية عام 1946 بمشاركته في فيلم "أنا الشرق"، الذي أدت فيه دور البطولة الممثلة الفرنسية كلود جودار مع نخبة من نجوم السينما المصرية.

وفي 1974، عاد إلى القاهرة لأسباب عائلية؛ حيث شارك في بطولة العديد من الأفلام المصرية، كما شارك مع الممثل المصري محمد صبحي في جميع أجزاء المسلسل الشهير "يوميات ونيس" عام 1994.

شارك أيضا في أعمال مسرحية وسينمائية عالمية، أبرزها مشاركته المميزة في فيلم "لورنس العرب" بجانب النجم المصري الراحل عمر الشريف، كما عمل أيضا في بطولة ثلاثة أفلام تونسية إنتاج فرنسي مصري مشترك.

خاض الممثل الراحل تجربة الإخراج المسرحي؛ فقد قدم مسرحيات مثل "الأستاذ" من تأليف سعد الدين وهبة، ومسرحية "زيارة السيدة العجوز" التي اشترك في إنتاجها مع محمد صبحي، ومسرحية "شهرزاد" من تأليف توفيق الحكيم.

وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي 2017، بعد رحلة طويلة مع التمثيل في مسارح باريس، و67 فيلما مصريا من أبرزها "الكيف"، وعدد كبير من أفلام السينما العالمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - محمود الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 09:48
إستمراراً لمسلسل فقد رموز الزمن الجميل ..... ودااااااااعاً جميل راتب
وداعاً البهظ بيه (الكيف) .... وداعا دكتور مفيد أبو الغار (الراية البيضاء) .... وداعاً ابوفضل (يوميات ونيس)
إنا لله وإنا إليه راجعون
نسأل الله له المغفرة والرحمه وجنات الخلد إن شاء الله
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51
2 - مواطن الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 09:48
إنا لله وإنا إليه راجعون. فنان بكل معنى الكلمة أعطى الكثير للسينما والتلفزيون المصري والعربي اللهم اجعل مثواه الجنة.
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25
3 - مغربي أصيل الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 09:49
أحمد راتب من رموز السينما المصرية حيث أن أدواره السينمائية كانت تتسم بالواقعية في تعبير دقيق للواقع المعاش، رحمه الله و أسكنه فسيح جناته.
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17
4 - riad الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 09:50
Jamil Rateb ..l art...la classe... et le respect de l art.. jamais il s affiche pour du show biz..
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13
5 - إنسان فاني الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 09:51
(كل نفس ذائقة الموت ).رحمه الله الرجل لقد كان فعلا ممثلا رائعا .
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24
6 - عبدو من ايطاليا الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 09:53
رحمة الله على الفقيد، كان ممثلا وازنا، لا يقبل الذل، لم نره يمجد في الحكام أو حتى يحضر لمجالسهم
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9
7 - سعيد الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 09:56
إنا لله وإنا إليه راجعون .. علم من أعلام الفن المصري والعربي .. وأسد الشاشة والسينما في الزمن الجميل .. معه تربينا على حاسة الذوق الرفيع والفن الجميل منذ سبعينيات القرن الماضي .
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14
8 - Abdelbaké الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 09:58
Que le bon dieu t'ai à sa sainte miséricorde. repose paix tu es étais un grand artiste et acteur
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5
9 - Abdelghani الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 10:01
انا لله وانا اليه راجعون,الدوام والكمال لله سبحانه وتعالئ.يعتبر الممثل جميل راتب واحد من عمالقة السينما والتلفزيون المصري.فنان كبير ذو شخصية قوية ومتواضعة.رحم الله الفقيد وانا لله وانا اليه راجعون.
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11
10 - قنيطري الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 10:02
الله يرحمه. كان متميزا عن باقي الممثلين المصريين.كانت شخصيته حداثية. الآن فقط عرفت أن والدته فرنسية. لقد ترك أثرا جميلا. مضى ذلك الزمن الذي كان المغاربة لا زالو يشاهدوا الأعمال الفنية المصرية.
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13
11 - نبيل المغربي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 10:04
الله يرحموا كم امتعنا و كم ابهرنا و نحن صغار مشدوهون لطريقته في الاداء، و للتوضيح هو مصري مسلم و امه صعيدية و ليست فرنسية.
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2
12 - جميل مات الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 10:08
الدوام لله، كم كان جميلا في الزمن الجميل حيث ملأ الشاشة المغربية حين مشاركته المكثفة في المسلسلات المصرية المتعة خاصة مع فاتن حمامة . كان ذا أخلاق عالية بأعمال هادفة و محبوبا لدى المغاربة. فرحمة الله عليه.
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9
13 - مغربي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 10:15
إنا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت رحم الله الفنان جميل راتب، إنه طود و هرم من أهرامات الشاشة المصرية و العربية و الذين تركوا بصمات واضحة في فنون المسرح و السينما و التلفبزيون
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8
14 - med الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 10:15
اللهم اغفر له وارحمه يا ارحم الراحمين.
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7
15 - mojr khlid الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 10:17
الله يرحمه ويسكنه جنيه امين يارب العالمين
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6
16 - زكي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 10:20
لا اله الا الله..الدايم الله..
مهما طالت في قصيرة..ومهكا عظمت فهي حقيرة..سبحان الله الإنسان ضعيف و لكل شيء اجل..الله يرحمه و يغفر له و يجعل مثواه الجنة.
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17 - الزغبي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 10:22
ممثل قدير..رحمة الله عليه
كم شاهدناه ونحن صغارا في مسلسلات و أفلام عديدة
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18 - هشام حدادي تمارة الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 10:25
ديناموا السينما المصرية والعربية لتفقد احد اهراماتها جميل راتب رحم الله الفقيد انا لله وان اليد راجعون
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4
19 - معلق حر الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 10:26
إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، فإن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه .
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20 - socialllllll الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 10:31
ان لله وان اليه راجعون الله برحمه ويغفر له كل ذنوبه ويسكنه فسيح جناته ياما استمتعنا بأدواره الرائعة ارسل تعزية الى كل عائلته ولكل الشعب المصري الشقيق تغمده الله بىحمته الواسعة
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2
21 - منير الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 10:40
ايقونة من الفنانين العالميين
رحم الله الفقيد بإذنه و ادخله فسيح جناته و انا لله و انا اليه راجعون
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22 - مواطن2 الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 10:42
هذا هو النجم.............هذا هو الفنان........هذا هو من يستحق الالقاب الجميلة.....وداها للزمن الجميل......ومرحبا بالرداءة التي نشاهدها اليوم في الكثير من الاعمال السينمائية...حتى اصبحت كلمة فنان ونجم تطلق على كل من يصرخ ويقفز فوق خشبة....لا اريد اهانة اي احد....ولا يسعني الا قول = انا لله وانا اليه راجعون = ورحم الله هذا الفنان ... لانه يستحق هذا اللقب.
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