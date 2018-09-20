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كُتّاب وآراء
ندازي يعدّ ملصق مهرجان سينما فرنسا بالمغرب
أصبح الملصق الذي أنجزه المغربي ياسين ندازي الملصق الرسمي للدورة الثانية من مهرجان الفيلم الفرنسي المنتظر بالمملكة، بعد فوزه في المسابقة التي أطلقها المعهد الفرنسي في المغرب.
وبحسب بلاغ للمعهد الفرنسي بالمغرب فقد استلهم الطالب الشاب فكرة ملصقه الفائز من أفلام الحب، مثل "مذكر مؤنث" للمخرج الفرنسي جون لوك غودار، وفيلم "لا جالوزي" لمواطنه فيليب غاغيل.
ويُظهر ملصق ندازي الجزء الرومانسي من السينما الفرنسية بتضمنه صورة عاشقين، يمثل دورهما مخرج وممثلة شابة تحت أشعة شمس حمراء وصفراء في طور الغروب، مع حضور ملحقات بالملصق تشير إلى دعوة السينما الفرنسية إلى المغرب.
جدير بالذكر أن المعهد الفرنسي بالمغرب تلقى 46 مقترحا حول تعددية وحداثة السينما الفرنسية، بعد إعطاء انطلاقة مسابقة إعداد الملصق الرسمي للدورة الثانية من مهرجان الفيلم الفرنسي.
وسيلتقي المغاربة مع مهرجان الفيلم الفرنسي من 11 إلى 14 أكتوبر القادم، في كل من الدار البيضاء والرباط، ومراكش وطنجة وتطوان.