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المقهى الثقافي دار الشريفة تحيي ليلة عاشوراء
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 06:15
أعاد الفنان والباحث عبد اللطيف آيت بنعبد الله، بدار الشريفة حي المواسين بمراكش، إخراج حلقة جديدة من سلسلة إحياء التراث المغربي المراكشي بليلة للدقة المراكشية من تأطير فرقة بابا الشعبي؛ احتفاء وترسيخا للثقافة والتراث المغربيين بمناسبة عاشوراء.
وغصت جنبات دار الشريفة بالعشرات من عشاق (التكريحة والأهازيج والأشعار الزجلية) في جو "عطرته أطاييب الأجيال والأعمار من كل آفاق وفضاءات البهجة"، يقول المنظمون.
وقال عبد اللطيف أيت بنعبد الله، صاحب فكرة المقهى الثقافي والأدبي لدار الشريفة، إن "العناية بالتراث والثقافة المحلية هو جزء من كيان المدينة؛ فمراكش هي نموذج لتلكم المعاني الخالدة التي تعمل على تجسير روح التواصل والفعل الإنساني".