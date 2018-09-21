فرقة مسرحية تعرض "بلوكاج" في مدن مغربية‎

هسبريس من الرباط

تفتتح فرقة نادي المرآة للمسرح موسمها الجديد 2018 بمسرحية "بلوكاج" في إطار دعم مشاريع المسرح - إنتاج نادي المرآة للمسرح بدعم من وزارة الثقافة والاتصال - قطاع الثقافة.

المسرحية من تأليف حميد الطالبي، وأنجز التصور الجمالي والإخراج حسن مراني علوي، فيما السينوغرافيا لعبد المجيد الهواس.

وحسب التصور الإخراجي، فإن المسرحية، يقول بلاغ للفرقة، توصلت به هسبريس، تنطلق أحداثها من مكان يمكن أن يكون مختبرا علميا، تتمحور دراما مسرحية بلوكاج حول كائن بشري متشظ، يتكون من جسد ورأس مختلفين، كائن جديد قيد الاختبار، من هذا المنطلق تم استدعاء امرأتي الكائن الجديد (الرجلين) ليعيشا ويساهما إلى جانب البروفيسور في هذا الاختبار التجريبي.

وبالنسبة إلى المخرج حسن مراني علوي، فإن هذه التجربة لن تكون إلا ذريعة ولعبة درامية لاستكشاف وبسط التناقضات والانشطارات والتشظيات المجتمعية وأن انشغال العلم بالجانب الصوري العلمي على حساب الجانب الإنساني الروحي والأخلاقي قد يكون له تأثيرات جد سلبية، ويتمم المخرج حسن علوي قائلا: يمكننا أن نقول "من العلم ما قتل" في خضم هذا التطور العلمي، وعلى الخصوص في علوم البيولوجيات والتشريح والطب الجراحي وما يرتبط بكل هذه العلوم، الشيء الذي يمكنه أن يزعزع منظومة القيم والأخلاقية الإنسانية"، وفق ما ورد في البلاغ.

المسرحية من تشخيص خالد ازويشي وعبد العلي فهيم وإيمان صامت وإيمان الممثل، فيما تنفيذ الديكور لعبد الحميد أيت عبو، والإدارة التقنية لعبد الفتاح بن عنان ورشيد حياني، والموسيقى وألحان الأغاني لرضى العمراني.