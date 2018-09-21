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الرئيسية | فن وثقافة | رحيل المنتج المصري سمير خفاجة عن 88 عاما

رحيل المنتج المصري سمير خفاجة عن 88 عاما

رحيل المنتج المصري سمير خفاجة عن 88 عاما
هسبريس - رويترز
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 19:41

نعت وزارة الثقافة المصرية المنتج والمؤلف المسرحي سمير خفاجة الذى توفي اليوم الجمعة عن عمر ناهز 88 عاما.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في بيان إن الراحل "ترك بصمة واضحة على ساحة الفنون فى مصر والوطن العربى ستظل خالدة فى الذاكرة وكان سبباً فى اكتشاف ونجاح كوكبة من النجوم".

ولد خفاجة عام 1930 وساهم منذ ستينات القرن العشرين في تأسيس العديد من الفرق المسرحية كما شارك مع بهجت قمر في كتابة بعض من أنجح مسرحيات الثنائي فؤاد المهندس وشويكار مثل "سيدتي الجميلة" و"أنا فين وانت فين".

كان وراء تكوين فرقة الفنانين المتحدين التي قدمت الكثير من الوجوه الفنية وقدمت مسرحيات ناجحة منها "شاهد ماشفش حاجة" و"ريا وسكينة" و"شارع محمد علي".

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر غدا السبت.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - تعزية الجمعة 21 شتنبر 2018 - 20:10
رحم الله الفقيد و اسكنه فسيح جناته . تعازينا لاسرته الصغيرة والفنية وللشعب العربي . انا لله وانا اليه راجعون .
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