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الرئيسية | فن وثقافة | محبو سعد المجرد ينادون "الوحش" لإنقاذ "المعلم"

محبو سعد المجرد ينادون "الوحش" لإنقاذ "المعلم"

محبو سعد المجرد ينادون "الوحش" لإنقاذ "المعلم"
هسبريس من الرباط
الأحد 23 شتنبر 2018 - 14:21

أطلق محبو ومتابعو المطرب المغربي سعد المجرد نداء عبر موقع "أفاز العالمي"، موجها إلى المحامي الفرنسي الشهير بلقب "الوحش" من أجل إنقاذ صاحب أغنية "المعلم" في الملف الذي يتابع فيه حاليا بتهمة "اغتصاب" فتاة داخل فندق.

وفي الوقت الذي حدد فيه الواقفون وراء هذا النداء الذي تم إطلاقه قبل خمسة أيام، 20 ألف توقيع كعتبة منشودة، لم يصل عدد الموقعين سوى 863 إلى حدود صباح الأحد، ما اعتبره البعض رقما وتفاعلا ضعيفا يبين إلى حد ما تراجع "التعاطف" مع النجم المغربي.

واتهم لمجرد بالاعتداء جنسيا على فتاة بعد سهرة "ماجنة"، وذلك بعد أن قام باستدراجها إلى غرفة نومه بأحد الفنادق من أجل الحديث معها، قبل أن يتطور الأمر إلى "تعنيف واغتصاب".

وأبرزت مصادر حينها أن الفتاة عمدت إلى الخروج من الغرفة بعد تعرضها للاعتداء، وتوجهت صوب مقر الشرطة مقدمة شكايتها في النازلة، فتحرك الأمنيون صوب الفندق لتوقيف المشتكى به.

ويتابع المغني المغربي في قضية أخرى بالاعتداء على الشابة الفرنسية لورا بريول، وهي القضية التي اعتقل لأجلها لمجرد لشهور قبل أن يطلق سراحه ويظل تحت المراقبة القضائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - Mohammed Rakhi الأحد 23 شتنبر 2018 - 14:44
الناس يتعاطفون مع المظلوم وليس مع الظالم !!!
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142
2 - houcin الأحد 23 شتنبر 2018 - 14:44
نطالب نتحقيق العدالة وان تبتت ادانته اتحكم باقصى العقوبات . ضسارة
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112
3 - Abdelhak الأحد 23 شتنبر 2018 - 14:44
لم يبق للشعب المغربي المتهالك من جميع النواحي الإقتصادية والتعليمية والطبية و و و إلا الغناء.
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108
4 - عبد الله الحارث الأحد 23 شتنبر 2018 - 14:46
نرجو إطلاق عريضة لإنقاذ التعليم والأخلاق في بلادنا فنحن نسير إلى الهاوية وأكثرنا لا يشعر بحجم الكارثة.
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166
5 - قانوني الأحد 23 شتنبر 2018 - 14:50
في فرنسا القانون لايقبل العاطفة، اللي دار الدنب يستاهل العقوبة.
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57
6 - جبلي ابن الجبل الأحد 23 شتنبر 2018 - 14:51
واش واحد عامل المنكر و كيعترف به و كيقول داكشي كان بالتراضي بينو و بين البنت و باغي ناس تعاطف معاه ،، هذا يعني تشجيع على المنكر و الزنى لذلك خصو يتعاقب على افعالو
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79
7 - محا الأحد 23 شتنبر 2018 - 14:55
وسيروا طلبوا الله يفرجها عليه اما المحامي معندو ميدرله إلى كانت الجريمة تابتة وفي الأخير نطلب من الله أن يفك سجن كل مظلوم
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15
8 - مغربي قح الأحد 23 شتنبر 2018 - 14:56
محبي سعد المجرد بندائهم هذا يمكنهم الصعود الى جبل سرغينة!!!راه فرنسا هادي ماشي غير جي وتكرفص ليهم على بناتهم ....بلاد العدالة
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47
9 - سعيد الأحد 23 شتنبر 2018 - 14:57
انا مافهمتش هده الفئة التي تطالب بإنقاذ المعلم يحب أن يعلموا أن القضاء الفرنسي نزيه إدا كان بريئا سينال حريته وإدا كان قد إرتكب مانسب إليه سيأخذ عقابه وليس هناك لا مؤامرة ولا حسابات كما يزعم البعض
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43
10 - احمد مختار الأحد 23 شتنبر 2018 - 14:58
وان كان القضاء لازال لم يقل كلمته الأخيرة ، في الادانة أو البراءة. ومع ذلك الوقوف مع متهم بالاغتصاب بعد سهرة ماجدة . هو تشجيع على الفساد وانحطاط الأخلاق.
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11
11 - الواقعي الأحد 23 شتنبر 2018 - 14:58
تجدهم مراهقات اعماهم هيجان الغريزة على حساب العقل و الاخلاق.لمكرد مذنب يجب ان يعاقب
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19
12 - نبيل الأحد 23 شتنبر 2018 - 14:59
لقد شوه نفسه وشوه الفن المغربي. عليكم تجاهله
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19
13 - منير أمريكا الأحد 23 شتنبر 2018 - 14:59
في الحقيقة سعد المجرد فنان رائع، لاكن كشخص اغبى منو ماكين، بغض النظر عن الاتهامات واش حقيقية ولا ماشي حقيقية، هادشي تاواحد ماعارفو، ولاكن اولد الناس، اشداك تحط راسك فهادوك المواقف وانتا عارف عليك العين. كنتي فأمريكا بنفس التهمة و فلتي منها، مشيتي عاودتيها في فرنسا للمرة الثانية، موراها بعام تتحط راسك فنفس الموقف. غير انك تنفارد بوحدة فهاد الظروف فهوا غباء فحد داتو. وا بزاف.
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6
14 - ازيلالي الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:01
وهدا شوه كل من هو مغربي يستحق ان يسجن ون يكون عبرة لكل من يغتصب بنات الناس
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12
15 - رضوان الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:09
اشفق على أولئك الذين أطلقوا تلك الحملة اليائسة.وجهوا حملتكم لحل مشاكل البلاد الداخلية من صحة و تعليم و حق في الشغل و حق في ثروة البلاد.
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6
16 - م ن الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:11
ليدارذنب يستهل العقوبة ولاكن هادا يستهل العقوبة مضاعفة لانه وقع في نفس الغلط اكثر من مرة
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6
17 - المتتبع الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:12
الى كل متتبعي من يسمى بسعد لمجرد لا بد من الوقوف على الحقايق لان القصاء الفرنسي قضاء جد نزيه وقد متع سعد بالسراح مع كفالة 150 الف يورو ولكن النيابة العامة لما لها من اثبات استانفت القرار وجاء الرد سريعا من محكمة الاستيناف بارجاع سعد لليجن ليحاكم في حالة اعتقال اما المحامي الوحش لم ياتي عبثا ويتنازل عن الدفاع عنه لانه على اطلاع ان سعد اصبح في خبر كان ولولا ملك البلاد لما دافع عنه ولكن صبيانية سعد الذي لم يستفذ من الاعتقال الاول ظن انه بوسعه ان يفعل ما يريد *وفي كل مرة لا تسلم الجرة* * وصياد النعام يلقاها يلقاها"
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18 - بوسلهام الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:14
يتعاطفون على ظالم ويهينون المظلومين
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19 - Algindy الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:17
تحيه من القلب للشعب لمغربى العريق
كل ماسبق من تعليقات تثلج الصدر وتنم عن وعى وضمير
كيف لك أن تتعاطف مع منحرف أخلاقيا يسهر سهرات مجنه ويعرض نفسه للفتنه
انا لا أقصد لمجرد أو غيره انها قضيه أخلاق
وأقول للمتعاطفين أولى بكم قضايا وطنكم الصحه والتعليم والغذاء ولتنميه تعاطفوا معهم فأنتم أولى بهذا التعاطف
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20 - امازيغ سوسي الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:27
لا حول ولا قوة الا بالله اين وصلنا واين وصل المغاربة . مواطنون ينادون محامي القصر لنجدة مغتصب وليس فقط مغتصب ولكن مغتصب متسلسل .
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21 - حنان الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:35
الله يطلق سراحو. نحبك في الله. من اجل والديك
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22 - دابا اش يكون هاده الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:38
علااش غادي نطالبو بالعفو عليه شنو دار لينا گاع بسلاامه غير لغنى وشطيح هادشي بزااااااااااف رآه خاصكوم تعرفو بلي هديك غير فرانسا وقدرات تبوح بداكشي وتخرج ليه گود وعلاش منگولوش شي دنب ديال شي بنت تكرفس عليها هنا نيت أو جوج او اكتر وحنا كنعرفوه بلي تشد فأمريكا علا هاد السباب نيت واش هادا نديرو عليه عاريضه لحماق هاده عيقتو گاع ديرو عريضه علا الشغل والتعليم وعلا الأمور الأهم أما هداك رآه القضاء الفرنسي غادي يدير لقنون كيما هوا
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23 - أعن اخاك الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:38
سعد مظلوم نوقفوا معه لعل وعسى يبان حقه
اللهم انصره على من ظلمه واجعله في نحور الأعداء
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