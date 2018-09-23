محبو سعد المجرد ينادون "الوحش" لإنقاذ "المعلم"

هسبريس من الرباط

أطلق محبو ومتابعو المطرب المغربي سعد المجرد نداء عبر موقع "أفاز العالمي"، موجها إلى المحامي الفرنسي الشهير بلقب "الوحش" من أجل إنقاذ صاحب أغنية "المعلم" في الملف الذي يتابع فيه حاليا بتهمة "اغتصاب" فتاة داخل فندق.

وفي الوقت الذي حدد فيه الواقفون وراء هذا النداء الذي تم إطلاقه قبل خمسة أيام، 20 ألف توقيع كعتبة منشودة، لم يصل عدد الموقعين سوى 863 إلى حدود صباح الأحد، ما اعتبره البعض رقما وتفاعلا ضعيفا يبين إلى حد ما تراجع "التعاطف" مع النجم المغربي.

واتهم لمجرد بالاعتداء جنسيا على فتاة بعد سهرة "ماجنة"، وذلك بعد أن قام باستدراجها إلى غرفة نومه بأحد الفنادق من أجل الحديث معها، قبل أن يتطور الأمر إلى "تعنيف واغتصاب".

وأبرزت مصادر حينها أن الفتاة عمدت إلى الخروج من الغرفة بعد تعرضها للاعتداء، وتوجهت صوب مقر الشرطة مقدمة شكايتها في النازلة، فتحرك الأمنيون صوب الفندق لتوقيف المشتكى به.

ويتابع المغني المغربي في قضية أخرى بالاعتداء على الشابة الفرنسية لورا بريول، وهي القضية التي اعتقل لأجلها لمجرد لشهور قبل أن يطلق سراحه ويظل تحت المراقبة القضائية.