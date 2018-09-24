"ماريولا" تمتع جمهور طنجة بزواج الجاز والفلامنغو

هسبريس من طنجة

على هامش مهرجان "طنجاز"، وبشراكة بين معهد سيرفانطيس والسفارة الإسبانية بالمغرب، أحيت الفنانة الإسبانية "ماريولا ميمبريفيس" سهرة موسيقية مساء الأحد بقاعة العروض بقصر مولاي حفيظ بمدينة طنجة.

وقد لاقى عرض ماريولا استحسانا من الجمهور الذي تمايل على أنغام موسيقاها التي تمزج بين التراث الإسباني والجاز، ورخامة صوتها الملائكي الذي تردد صداه في القاعة.

العرض الذي أنجزه "دافيد صولير"، وحمل اسم "العاشقة"، كان مرفقا بكلّ من الموسيقيين "فورو غارسيا" على آلة "الطرومبيط" و"ساشا إرانوف" الذي أبدعت أنامله في عزف الألحان على آلة الكمان.

وبخصوص هذا العرض، قالت مرسيدس فورنيث، المديرة الأكاديمية لمعهد سيرفانطيس بطنجة، إن الجميل في العرض "هو مزجه بين موسيقى الفلامنغو وموسيقى الجاز ويعدّ فرصة للجمهور للاطلاع على هذا المزيج الجميل، ومن ضمنه الإسبان الحاضرون بالمكان".

ألبيرطو غوميز، المدير السابق للمعهد بالرباط، قال إن السهرة "فرصة لتقريب الموسيقى الإسبانية من الجمهور الحاضر والاستمتاع بصوت المطربة ماريولا، أحد الأصوات الطربية الرائعة بإسبانيا".