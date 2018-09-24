24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2516:4619:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عائلات ريفية تتوجس من مصير عشرات "الحراكة" صوب إسبانيا (5.00)

  2. دفتر تحملات بالفرنسية يخلق سجالا بجماعة وزان (5.00)

  3. روسيا ترفض لعب "دور ثانوي" في مشاريع "ناسا" (5.00)

  4. الجالية الصحراوية بإسبانيا تتمرد على قرارات قيادة جبهة البوليساريو (5.00)

  5. شباب يطالبون بالهجرة السرية ومافيات التهريب تُروّع شمال المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | "ماريولا" تمتع جمهور طنجة بزواج الجاز والفلامنغو

"ماريولا" تمتع جمهور طنجة بزواج الجاز والفلامنغو

"ماريولا" تمتع جمهور طنجة بزواج الجاز والفلامنغو
هسبريس من طنجة
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 00:04

على هامش مهرجان "طنجاز"، وبشراكة بين معهد سيرفانطيس والسفارة الإسبانية بالمغرب، أحيت الفنانة الإسبانية "ماريولا ميمبريفيس" سهرة موسيقية مساء الأحد بقاعة العروض بقصر مولاي حفيظ بمدينة طنجة.

وقد لاقى عرض ماريولا استحسانا من الجمهور الذي تمايل على أنغام موسيقاها التي تمزج بين التراث الإسباني والجاز، ورخامة صوتها الملائكي الذي تردد صداه في القاعة.

العرض الذي أنجزه "دافيد صولير"، وحمل اسم "العاشقة"، كان مرفقا بكلّ من الموسيقيين "فورو غارسيا" على آلة "الطرومبيط" و"ساشا إرانوف" الذي أبدعت أنامله في عزف الألحان على آلة الكمان.

وبخصوص هذا العرض، قالت مرسيدس فورنيث، المديرة الأكاديمية لمعهد سيرفانطيس بطنجة، إن الجميل في العرض "هو مزجه بين موسيقى الفلامنغو وموسيقى الجاز ويعدّ فرصة للجمهور للاطلاع على هذا المزيج الجميل، ومن ضمنه الإسبان الحاضرون بالمكان".

ألبيرطو غوميز، المدير السابق للمعهد بالرباط، قال إن السهرة "فرصة لتقريب الموسيقى الإسبانية من الجمهور الحاضر والاستمتاع بصوت المطربة ماريولا، أحد الأصوات الطربية الرائعة بإسبانيا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.