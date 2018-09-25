مور يعلن الحرب على ترامب ويشبهه بهتلر

هسبريس - الأناضول

أطلقت قاعات العرض الكندية، هذا الأسبوع، الفيلم التسجيلي "فهرنهيت 11/9" للمخرج الأمريكي مايكل مور والذي صرح بافتتاح مهرجان تورنتو الـ43، وأعلن خلاله الحرب على الرئيس دونالد ترامب وشبهه بـ"هتلر".

وحاول الفيلم الجديد للمخرج المشهور بعدائه الصريح للرئيس الأمريكي الإجابة عن أسئلة بخصوص ترامب نفسه؛ من بينها كيف وصل إلى البيت الأبيض، وكيف يمكن وقف الخطر الذي يمثله على الولايات المتحدة والعالم.

وقدم مور فيلما سابقا تحت اسم 9 /11 عام 2004، رصد فيه سلوك الرئيس الأسبق جورج بوش وإدارته تجاه تفجير برجي التجارة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية. وتساءل عن تحول القضية من تفجير البرجين إلى غزو للعراق.

واعتبر مور في فيلمه الجديد أن تولي ترامب للرئاسة الأمريكية لا يقل خطورة عن تفجير البرجين علي مستقبل الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، وتوقع صانع الأفلام مور -قبل حسم الانتخابات الرئاسية- أن يصبح ترامب الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

وسافر مور خلال الفيلم إلى جميع أنحاء البلاد، وأجرى مقابلات مع المواطنين الأمريكيين للتعرف على التأثير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لانتصار ترامب.

كما ألقى مور نظرة معمقة على وسائل الإعلام، والهيئة الانتخابية، وأجندة الحكومة، ومسقط رأس ترامب وهي مدينة فلينت بولاية ميشيغان.

ويوافق تاريخ 11/9 عام 2016 فوز ترامب بالرئاسة ويشبهه مور بالزعيم النازي هتلر، حيث ركّب المخرج صورا تاريخية لهتلر على كلمات لترامب على مشاهد مصورة لتجمعات حضرها هتلر بينما يتحدث مؤرخ عن صعود رجال أقوياء إلى مراكز السلطة.

وقال للصحافيين، في مهرجان تورنتو الـ43 الذي اختتم الأسبوع الماضي: "نحاول أن نستكشف كيف بحق الجحيم دخلنا في غمار هذه الفوضى وكيف نخرج منها". وأضاف: "لقد كان (ترامب) موجودا في الساحة منذ فترة طويلة.. وعندما تنظر الآن إلى الوراء يمكنك أن ترى كيف كان الطريق يُمهد له"، مضيفا أن الفيلم الجديد دعوة للأمريكيين من أجل التحرك.

وخلال الفيلم، يلقي مور باللائمة في فوز ترامب على افتراضات واسعة الانتشار بفوز كلينتون وأصحاب المصالح ووسائل الإعلام الأمريكية التي أعطت الأولوية للجماهير الكبيرة التي اجتذبها ترامب عبر البرامج التلفزيونية.

وذكر مور: "نحن في حرب من أجل استرداد بلدنا... أي شخص لا يفهم ذلك ستصيبه خيبة أمل مريرة من نتائج ما سيحدث في السنوات القليلة المقبلة على يد ترامب".

وفاز مايكل مور، الذي ولد في 23 أبريل 1954، بجائزة أوسكار عام 2003 عن فيلم "بولينج لأجل كولومباين"، الذي تناول العنف المسلح في المجتمع الأمريكي. وقد عرف هذا المؤلف والناشط السياسي بصراحته وجرأته ورؤيته الناقدة للعديد من القضايا كالعولمة وحرب العراق وسيطرة الشركات العملاقة وجماعات العنف المسلحة، كما عرف عنه تأييده لبناء مسجد جراوند زيرو وهي منطقة في مدينة نيويورك أنشأت بعد مشروع مانهاتن والحرب العالمية الثانية عام 1946، وكان بها مركز التجارة العالمي ثم انهار البرجان بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. وتشهد المنطقة، منذ عام 2010، أزمة بسبب بناء مسجد المركز الثقافي الإسلامي بنيويورك أو مسجد جراوند زيرو أو مسجد قرطبة الذي يشيد قرب موقع هجمات سبتمبر.