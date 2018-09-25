عبير العابد: "الأغنية السريعة" تحقق النجاح .. وأفتخر بالفنّ الطربي‬

أيوب صدور من طنجة

قالت عبير العابد إن العصر الحالي أضحى موسوما بالسرعة، وليست الأغنية الشبابية المغربية الوحيدة التي أصبحت سريعة، مضيفة أن المتلقي أصبح يميل إلى هذا النمط الغنائي للترويح عن النفس، مع اختلاف الأذواق؛ فهناك من يحبذ الفن الطربي من أجل الاستمتاع بعذوبة الصوت وجمالية الكلمة.

وأضافت الفنانة، ابنة مدينة طنجة، التي برز نجمها في برنامج المواهب "Arabs Got talent"، بعد اختيارها غناء اللون الطربي المغربي الأندلسي في جل الحلقات، أن هذا الأمر مكنها من كسب شعبية كبيرة في العالم العربي عامة والمغاربي بصفة خاصة، مشيرة إلى أن الموجة التي يعرفها المجال الفني تبين نجاح وتألق الأغنية السريعة وأنها مطلوبة في السوق.

وأكدت الفنانة الشابة في تصريح لهسبريس سينشر بالصوت والصورة أن نجاح أي عمل كيفما كان لا يأتي محض الصدفة، وأن إستراتيجية محكمة تسبق إطلاق الإصدار والترويج له، وهو أمر محبذ في مسيرة أي المغني أو فنان، مستحضرة في الوقت نفسه دور إدارة الأعمال في احترافية ونجاح أو صنع نجومية المطرب.

وأفصحت عبير العابد عن فخرها واعتزازها باللون الغناء التقليدي الذي تحبه وتتقنه، مشيرة إلى نيتها الاستمرار في الغناء بهذا اللون بتوزيعات شبابية جديدة إلى جانب إصدارات أخرى بينها "ديو" مع "رابور" مغربي مشهور لم تكشف اسمه.

وأضافت المتحدثة ذاتها أنها ترحب بالغناء مع أي فنان أو فنانة أخرى، مفضلة أن يكون "الديو" مع فنان رجل حتى لا يتم السقوط في المقارنة، ولإضفاء صبغة أنثوية وأخرى رجالية على الأغنية.

وتفضل ابنة الـ25 ربيعا التفرغ لعملها الفني حاليا، وترى أن الزواج لم يحن وقته بعد، معتبرة إياه مشروعا وإضافة في حياة الإنسان، ومشترطة أن يكون الشخص مناسبا حتى لا يؤثر على المسار الفني الخاص بها.