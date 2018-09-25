حفل موسيقي يخصص ريع تذاكره لمساندة الفنان ميمون الوجدي

هسبريس - وائل بورشاشن

استقبل مسرح محمد الخامس بالرباط، مساء الاثنين، ندوة صحافية أُعلن فيها عن تنظيم "ليلة وفاء" لميمون الوجدي، مغني الراي المغربي الذي واجهته صعوبات صحية مؤخرا وعبّر عن عدم قدرته على التكفل بكل مصاريف العلاج بالأشعة والأدوية والجلسات الطبية المتتالية.

عبد العزيز الستاتي، المغني الشعبي، قال إن هذه المبادرة عمل إنساني يرسخ ثقافة الاعتراف والتضامن، مضيفا أن المبادرة لن تقتصر على تنظيم حفل يذهب ريع تذاكره إلى دعم ميمون الوجدي؛ بل سيتم الإعلان رسميا عن مشروع جمعية تهتم بالفنانين.

ووضّح الستاتي أن اختيار تنظيم حفل فني هدفه بيع التذاكر وتوجيه هذه المداخيل إلى الفنان بدل التوجه إلى الناس مباشرة، ثم استرسل مشيدا بالمبادرات الأخرى التي تهدف النهوضَ بالفنانين وأحوالهم قائلا إن "الفنان ميمون للمغاربة كلهم واليد الواحدة لا تصفق".

من جهته، شكر حجيب، فنان العيطة، هذه البادرة وزاد قائلا إنه لا يمكن أن تأتيه دعوة لإحياء سهرة لصالح الفنان ميمون الوجدي أو غيره ويردها؛ "فما دمنا قادرين على القيام بمثل هذه الأمور بابنا مفتوح وأيدينا ممدودة".

وأضاف حجيب أنه تعرف على الراي عن طريق فنانين، من بينهم ميمون الوجدي، ثم استرسل قائلا: "كلنا نمرض ونريد أن يزورنا الناس، وأن يطرقوا بابنا، وأن يسألوا عن حالنا، ومن يحن علينا؛ لأننا نكون في حالة ضعف، فننتظر الله تعالى وننتظر الأحباب".

واقترح فنان العيطة المغربية تكريم الفنانين الذين نُسوا أو مرضوا بالمهرجانات الموجودة في المدن والقبائل المغربية، قبل أن يعبر عن تمنيه أن تلقى السهرة نجاحا، ويوضح أنه يعتبرها "تكريما لعطاء ميمون الوجدي، وتكريما للفنانين المغاربة جميعا، وتكريما لأغنية الراي".

بدورها ذَكَرت صباح الشنة، الفنانة المغربية، أن على الفنانين "الاتحاد وترك حساسيات أن هذا فنان كبير وهذا فنان صغير؛ حتى يمكن النهوض بالميدان الفني، وحتى يجد الفنانون حلا للحالات الحرجة التي يقعون فيها ماديا واجتماعيا، فيوم لك ويوم عليك".

وذكَّرت الشنة بترعرعها على سماع أغاني ميمون الوجدي، والتمست العذر للفنانين الذين اعتذروا عن المشاركة في هذا المهرجان التكريمي بقولها "والفنانون الذي لم يستطيعوا الحضور لهم ظروفهم وأسبابهم الخاصة".

وتراجع عادل الميلودي، مغني الشعبي، عن موقفه السابق الذي عبّر فيه عن عدم اعتزامه المشاركة في المهرجان، مبرّرا تراجعه بكونه لم يكن قد فهم بعد المبادرة ومن وراءها ولأن العديد من المبادرات التي نادت بمساعدة الوجدي لم تقم بشيء في آخر المطاف، ثم أجمل قائلا "ولكن عندما فهمت المبادرة قررت المشاركة".

وسيعرف هذا المهرجان التكريمي، المزمع تنظيمه بمسرح محمد الخامس مساء يوم السبت المقبل، حضور مغنّين مغاربة مثل سعيد الصنهاجي وعائشة تاشنويت وولاد البوعزاوي وحجيب ويونس بولماني وزينة الداودية ومريم عنوز والرايس أوطالب.

تجدر الإشارة إلى أن فنان الراي ميمون الوجدي قد عبرّ، في وقت سابق في مقطع سجّلته جريدة هسبريس الإلكترونية، عن معاناته مع مرض السرطان، ونقلته وزارة الصحة بعد مراسلة وجّهها أحد المقربين منه إلى المستشفى العسكري، لتظهر وثيقة رسمية بعد ذلك تظهر عزم وزارة الصحة التكفّل بمصاريف علاج الفنان.