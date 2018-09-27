صدور عدد جديد من مجلة "اللغات واللسانيات"‎

هسبريس من الرباط

صدر العدد الأخير من المجلة الدولية "اللغات واللسانيات" تحت إشراف الدكتور موحى الناجي (الصورة)، أستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

ويتضمن هذا العدد مقالات تتمحور مواضيعها حول اللسانيات العربية والأمازيغية، وتناقش مواضيع وجوانب متنوعة تتعلق بالصوتيات والتركيب والاشتقاق على ضوء النظريات اللسانية الحديثة. كما تناقش إشكالية الاقتراض اللغوي في المعجم المدرسي ودور الأبحاث اللسانية والتكنولوجيا الحديثة في تعزيز المهارات اللغوية عند الطلبة والتلاميذ.

في هذا السياق، قام محمد ياو وكياوشي هوندا وشينجي مايدا (من المغرب واليابان وفرنسا) بالإبلاغ عن ثلاث تجارب تحقق في الخصائص الصوتية والفنية لمظاهر التضعيف في لهجة فكيك.

ويحلل مقال الحسن السوعلي (من جامعة محمد الخامس بالرباط) الأفعال المركبة في اللغة العربية معتمدا على أدلة لغوية إضافية من اللغة العربية الفصحى لدعم مقاربة تركيبية صرفة لاشتقاق الأفعال المركبة.

ويتناول مقال كوسيلة عليك (جامعة مولود معمري بالجزائر) منزلة كلمات الاقتراض فيما يتعلق بتطوير المعجم المدرسي الأمازيغي، استناداً إلى دراسة مقارنة بين الكتب المدرسية الجزائرية والمغربية.

وفي مقاله، يتبنى الباحث عبد اللطيف المطاد (معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط) التصور المعجمي، من خلال التطرق لقضية كيفية تصميم الأفعال العربية في المعجم.

ويتناول مقال الباحث عبد الحكيم قاسم (جامعة ديكن الأسترالية) الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا الحديثة في دعم وتعزيز تجربة تعليم وتعلم اللغات الأجنبية. ويناقش وسائل وتقنيات مختلفة تساعد متعلمي اللغات الأجنبية عموما، والعربية خصوصا، في تحسين مهاراتهم اللغوية من خلال الاستخدام المتوازن للتكنولوجيا الحديثة، التي تساعد على خلق بيئة تعليمية غنية بالفرص، وتسمح للمتعلمين بتنمية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم اللغوية المختلفة في بيئة تفاعلية أصيلة.

ويناقش الباحث بودريس بلعيد (مركز تكوين مفتشي التعليم، الرباط) موضوع تدريس اللغة الأمازيغية الذي جمع بين مساهمات المتخصصين في اللغة وعلوم التربية والفاعلين الجمعويين. لذلك كان هذا التدريس مزيجا من التكييف المزدوج للأمازيغية مع المستجدات الديداكتيكية وتكييف هذه الأخيرة مع خصوصيات اللغة الأمازيغية.

وتأمل المجلة، وفق القائمين على إعدادها، أن تسهم في إثراء المكتبة اللسانية وفي تيسير سبل التواصل بين الباحثين والطلبة المهتمين باللسانيات.

مجلة "اللغات واللسانيات" يديرها الدكتور موحى الناجي، وترأس تحريرها الدكتورة فاطمة صديقي من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.