فرقة "مسرح فلامونداغ" تفتتح موسمها الجديد

هسبريس من الرباط

قدمت مسرحية "كلام الجوف"، بقاعة باحنيني بالرباط، في أول عرض في افتتاح الموسم المسرحي الجديد لفرقة مسرح فلامونداغ، بدعم من المسرح الوطني محمد الخامس.

المسرحية هي مونودراما من دراماتورجيا وإخراج عبدو جلال، وتشخيص الفنانة نزهة عبروق، ويأتي عرضها بالرباط بعد سلسلة عروض في العديد من المدن المغربية، وحصلت على الجائزة البرونزية من مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما بتونس العاصمة.

وحسب القائمين على مسرحية "كلام الجوف" فهي "تتميز على مستوى الطرح والاقتراحات الجمالية والرؤيا الإخراجية، وكذا على مستوى الأداء القوي للممثلة نزهة عبروق، خريجة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي".