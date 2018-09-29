24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1713:2316:4119:1920:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. زهرة صويبري .. مديرة تربوية توظف القراءة لمحاربة الهدر المدرسي (5.00)

  2. الهروب الكبير (5.00)

  3. الكلاب الضالة تنتشر مجددا في "مدينة الزهور" (5.00)

  4. آلات تصحّح أسماع التلاميذ في "تابريكت" بسلا (5.00)

  5. وفاة قاصر سقطت من الطابق الثالث في سطات (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | الفنان التحفي يفارق الحياة بعد معاناة مع المرض

الفنان التحفي يفارق الحياة بعد معاناة مع المرض

الفنان التحفي يفارق الحياة بعد معاناة مع المرض
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 29 شتنبر 2018 - 00:55

توفي الفنان المراكشي عبد اللطيف التحفي بعدما عانى من مرض عضال منذ أزيد من ثلاث سنوات تردد خلالها على مجموعة من المستشفيات قصد العلاج.

وكان الفقيد يستعمل رحلة العلاج في بيته، بعدما قرر الأطباء تعويض علاجه الكيميائي بوصفة طبية ثمنها يصل إلى 30 ألف درهم شهريا.

وعانى الراحل،خلال أيامه الأخيرة، كثيرا، بسبب ثمن هذا الدواء الذي لا يدخل في خانة الأدوية التي يتم تعويضها من لدن تعاضدية قطاع التعليم (CNOPS)، باعتبار الفقيد كان يشغل منصب أستاذ بالتعليم الثانوي قبل تقاعده.

يذكر أن الفنان المذكور ظل يعاني في صمت، دون أن تتدخل أي مؤسسة رسمية لمساعدته في صراعه من أجل الحياة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.