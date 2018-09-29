الفنان التحفي يفارق الحياة بعد معاناة مع المرض

إبراهيم مغراوي من مراكش

توفي الفنان المراكشي عبد اللطيف التحفي بعدما عانى من مرض عضال منذ أزيد من ثلاث سنوات تردد خلالها على مجموعة من المستشفيات قصد العلاج.

وكان الفقيد يستعمل رحلة العلاج في بيته، بعدما قرر الأطباء تعويض علاجه الكيميائي بوصفة طبية ثمنها يصل إلى 30 ألف درهم شهريا.

وعانى الراحل،خلال أيامه الأخيرة، كثيرا، بسبب ثمن هذا الدواء الذي لا يدخل في خانة الأدوية التي يتم تعويضها من لدن تعاضدية قطاع التعليم (CNOPS)، باعتبار الفقيد كان يشغل منصب أستاذ بالتعليم الثانوي قبل تقاعده.

يذكر أن الفنان المذكور ظل يعاني في صمت، دون أن تتدخل أي مؤسسة رسمية لمساعدته في صراعه من أجل الحياة.