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الرئيسية | فن وثقافة | مهرجان مراكش السينمائي يحتفي بالنجم دي نيرو

مهرجان مراكش السينمائي يحتفي بالنجم دي نيرو

مهرجان مراكش السينمائي يحتفي بالنجم دي نيرو
هسبريس من الرباط
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 22:15

قرر منظمو الدورة 17 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش منح النجمة الذهبية لـ"روبير دي نيرو"، الوجه الأسطوري للسينما العالمية، تكريما لمسيرته الحافلة.

"رغم أنني زرت مراكش في كثير من المناسبات، فإني أحس بأنني سأرى وجها آخر للمدينة هذه المرة. وجه كنت دائما أتوق إلى اكتشافه. أنا ممتن جدا لهذه الدعوة، وأتطلع بشوق إلى المشاركة في هذا المهرجان الكبير"، يقول روبير دي نيرو في تصريح رسمي.

ويعتبر روبير دي نيرو، بمسيرته الاستثنائية، واحدا من أكبر الممثلين في تاريخ السينما والأكثر شهرة في العالم، بفضل مشاركته في أفلام لأكبر المخرجين العالميين، مثل مارتن سكورسيزي، وفرانسيس فورد كوبولا، وبراين دي بالما، وإليا كازان، وسيرجيو ليون، وبرناردو برتولوتشي، ومايكل تشيمينو، ومايكل مان، وكوينتين ترانتينو.

راكم روبير دي نيرو، الممثل والمخرج والمنتج، النجاحات والجوائز منذ بداياته في السينما عند نهاية الستينيات..دشن مسيرته تحت إدارة المخرج براين دي بالما بدور رئيسي أثار الانتباه في فيلم "حفلة زواج" (Wedding Party) عام 1969؛ لكن موهبته الكبيرة لن تطفو حقا على السطح سوى في "شوارع متوسطة" (Mean Streets) (1973) لمارتن سكورسيزي.

منذ تلك السنة، أخذ روبير دي نيرو يراكم الأدوار الكبيرة والمؤثرة، وتحولت أفلامه إلى مراجع حقيقية في السينما العالمية؛ بل صار ملايين الأشخاص عبر العالم يحفظون مقاطع من حواراته كأقوال مأثورة.

في 1974، سيفوز الممثل بأوسكار أفضل دور ثان عن أدائه لشخصية "فيتو كارليون" في فيلم "العرابII" لفرانسيس فورد كوبولا؛ أما "سائق الطاكسي" لمارتن سكورسيزي (السعفة الذهبية سنة 1976) فسيدخله إلى نادي الكبار ويمكنه من الترشح مجددا للأوسكار. سيتكرر الأمر ذاته في 1979 مع "صائد الغزلان" (The deed hunter) لمايكل تشيمينو؛ كما سينال دي نيرو أوسكارا جديدا وجائزة "الغولدن غلوب" عن أدائه دور بطل الملاكمة "جاك لا موطا" في "الثور الهائج" (Raging bull) لمارتن سكورسيزي؛ ولتفانيه في عمله، لم يتردد في زيادة وزنه بـ30 كلغ حتى يكون مناسبا لهذا الدور.

في بداية الثمانينيات، تم تكريس روبير دي نيرو، الذي لم يكن يبلغ الأربعين بعد، كواحد من أكبر الممثلين في العالم.. ممثل بموهبة فريدة، وكاريزما استثنائية.

لمع نجم دي نيرو في أفلام أخرى لمخرجين طموحين مثل "1900" لبرناردو برتولوتشي، و"حدث ذات مرة في أمريكا" Once Upon a Time in America، لـ"سيرجيو ليون"، و"برازيل" لـ" تيري جيليام"، "مهمة" لرولان جوفي (السعفة الذهبية بـ"كان" عام 1986)، "قبل ملاك" لـ"آلان باركر"، "المنبوذون" (The Untouchables) لـ"براين دي بالما"، "حرارة" (Heat) لـ"مايكل مان"، "جاكي براون" (Jackie Brown) لـ"كونتين ترانتينو"، "العلاج بالسعادة" (Happiness Therapy) لـ"ديفيد راسل"؛ كما شارك في أفلام أخرى ذات شعبية واسعة مثل "مطاردة منتصف الليل" (Midnight Run) لـ"مارتن بريست"، و"Mafia Blues" لـ"هارولد راميس"، أو ثلاثية "أنا وصهري".

بالموازاة مع مسيرته الغنية كممثل، يرأس روبير دي نيرو شركة "Tribeca Productions"، وهو من مؤسسي "مهرجان تريبكا للفيلم" بنيويورك.. ساهم من خلال "Tribeca Production" في عدة مشاريع كمنتج ومخرج وممثل. مثلا أنتجت "Tribeca" أول فيلم يخرجه دي نيرو، وهو "حدث مرة في البرونكس"(A bronx tale) عام 1994، وكذلك فيلمه التالي "قضية دولة" (raison d’etat) بمشاركة الممثلين العالميين "مات دايمون" و"إنجلينا جولي" (2007).

في 2009، حصل الممثل على المكافأة الشرفية لمركز كينيدي تكريما لمسيرته، وعلى جائزة "ستانلي كوبريك" من مؤسسة "BAFTA Britannica Awards". كما نال دي نيرو كذلك جائزة "Cecil B Demille" في الغولدن غلوب عام 2011، وكان رئيسا للجنة تحكيم الدورة الـ64 لمهرجان "كان" العالمي.

يعتبر دنيرو اليوم من الأساطير الحية للسينما العالمية؛ وحضوره في مهرجان مراكش يؤكد التقدير والثقة اللذين يكنهما للمملكة وللمهرجان الدولي للفيلم بعاصمة النخيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - رد الجميل الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 22:31
هذا في نظري أعظم ممثل، و ربما لا يتفوق عليه إلا مارلون براندون.
و الممثلان الكبيران، كبيران ليس في التمثيل فقط، بل في الواقع أيضا، فمواقفهما جديرة بالتقدير و الاحترام، فبراندون كان مناصرا لقضايا الهنود الحمر، الذين ظلموا في بلادهم..و دي نيرو ، يكفيه فخرا، أنه يعارض السياسة " الخرقاء" للرئيس الأمريكي الحالي.
من أعظم الأدوار التي أداها دي نيرو، تمثيله لشخصية الدون كورليون،في شبابه، في الجزء الثاني من العراب.و من أدواره المهمة كذلك ، دوره الشهير في " سائق الطاكسي".
لقد منحنا هذا الممثل العملاق، لحظات كثيرة من المتعة و الفرجة، فعسى أن يجد في هذا التكريم، بعض رد الجميل .
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