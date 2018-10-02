"مشارف" يستضيف الناقد والأديب العراقي المُوسوي

هسبريس من الرباط

يستضيف ياسين عدنان في برنامجه "مشارف"، مساء الأربعاء، الناقد والأديب العراقي الدكتور محسن جاسم المُوسوي، أستاذ الدراسات المقارنة في جامعة كولومبيا بنيويورك.

ويعتبر الموسوي من أعلام النقد العربي الحديث، إذ يشتغل على الشعر والسرد معًا، وينتقل بسلاسة من السرد القديم إلى القصة القصيرة إلى الشعر المعاصر، من "ألف ليلة وليلة" التي أفرد لها أطروحة الدكتوراه إلى الرواية التي يُدرجها في صلب التحولات الفكرية والسياسية العربية، إلى الشعرية العربية التي انشغل بتعقُّدِها الثقافي وتوتر علاقتها بالفرد والجماعة والدين والإيديولوجيا في دراسة أكاديمية كتبها بالإنجليزية.

وصدرت ترجمة الدراسة الأكاديمية إلى العربية مؤخرا عن دار توبقال، تحت عنوان "مسارات القصيدة العربية المعاصرة".