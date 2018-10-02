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الرئيسية | فن وثقافة | مرصد بطنجة يثمن تقييد "زليل" بالمآثر التاريخية

مرصد بطنجة يثمن تقييد "زليل" بالمآثر التاريخية

مرصد بطنجة يثمن تقييد "زليل" بالمآثر التاريخية
هسبريس - عبد الواحد استيتو
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 08:37

أعلن مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة عن تثمينه لعملية تقييد الموقع الأثري زليل ضمن المواقع الأثرية، من خلال المرسوم رقم 2.18.627 بتاريخ 5 شتنبر 2018.

كما اعتبر المرصد، عبر بلاغ له، أن عملية التقييد، الواردة بالجريدة الرسمية تحت عدد 6710، تعدّ خطوة أولى من أجل الحفاظ على الموقع الأثري من الإهمال والترامي، وأن الخطوة الحاسمة "تتمثل في مباشرة عملية التنقيب بالموقع وإظهار معالمه الحضارية، والعمل على تسييجه وإعداد دليل سياحي يعرف بتاريخه ومكوناته المعمارية المتفردة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك".

يذكر أن موقع زليل يتواجد بالدشر الجديد بجماعة أحد الغربية، حيث يعدّ أحد أبرز المستعمرات التي أحدثها الملك الأمازيغي جوبا الثاني في مملكة موريطانيا خلال القرن الثاني قبل الميلاد.

كما شهدت مدينة زليل تطورا معماريا كبيرا، بعد أن كشفت التنقيبات الأثرية عن بقايا منازل فوق الهضبة الشمالية، وعن حمامات وقناة مائية في الجنوب الشرقي، وسور يحيط بالمدينة ومسرح مدرج، إضافة إلى الحي الصناعي والتجاري وكنيسة ترجع إلى الفترة المسيحية الأولى.

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