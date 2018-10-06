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الرئيسية | فن وثقافة | ائتلاف وطني يتشبث بـ"ترشيد الحقل اللغوي"

ائتلاف وطني يتشبث بـ"ترشيد الحقل اللغوي"

ائتلاف وطني يتشبث بـ"ترشيد الحقل اللغوي"
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
السبت 06 أكتوبر 2018 - 05:30

تدارس المجلس الإداري للائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي ما شهدته الساحة الوطنية من نقاش بشأن إدراج مفردات من الدارجة المغربية بمقررات دراسية، وما صدر بخصوص هذا النقاش من بيانات وبلاغات رسمية توضيحية من الوزارة الوصية ومواقف من خبراء ومتخصصين ومهتمين ومن هيئات المجتمع المدني والفاعلين في مجال التربية والتكوين.

وأكد الائتلاف، في بلاغ له توصلت به هسبريس، على ضرورة الالتزام التام بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية لروح الدستور ومنطوقه وفصوله، وخصوصا الفصل الخامس منه، واعتماد مقاربة تشاركية بناءة تجمع كل الفاعلين والمتدخلين من مختلف القطاعات والمجالات والمستويات، وتبني منظور ذي بُعد إستراتيجي تنموي مندمج يقوم على التشخيص والتحليل وعلى اقتراح حلول وبرامج فاعلة وناجعة.

وثمّن التنظيم المبادرات والجهود التي تقوم بها مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بالشأن اللغوي بالمغرب، داعيا إلى مواصلة العمل على ترشيد الحقل اللغوي.

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