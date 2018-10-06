24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:22
|13:21
|16:35
|19:09
|20:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لمن تقرعين الأجراس يا كارين كنايسل؟
- "موسم الهجرة إلى الشمال"
- تقنية التصريف اللمفاوي
- لعبة "الكاتش" وواقع السياسة الحزبية بالمغرب
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
المطالبون بإقالة "رئيس المحمدية" يغيبون .. وعنترة يتشبث بالأمل (5.00)
الدولة تضمن سداد 1.1 مليار درهم لإصدار أول الصكوك الإسلامية (5.00)
- لقاء بين أخنوش والعثماني ينهي الخلافات وسط التحالف الحكومي - (78)
- هل رضخ المغرب لرغبة الدول الكبرى في قبول مفاوضات الصحراء؟ - (70)
- الزفزافي يخوض النزال قبل الأخير مع 8 متنافسين لنيل "ساخاروف" - (64)
- المغرب والجزائر يتفاوضان حول الغاز .. السياسة تختلط بالاقتصاد - (59)
- مستشار ببلدية بروكسيل: الفقر و"اليُتم" دفعاني إلى مغادرة المغرب - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
موارد الصندوق الوطني للعمل الثقافي تسجل ارتفاعا
أكدت وزارة الثقافة والاتصال أن موارد الصندوق الوطني للعمل الثقافي سجلت ارتفاعا مهما خلال سنة 2018، لاسيما من حيث مداخيل خدمات زيارة المواقع والمعالم التاريخية.
وذكر بلاغ للوزارة في هذا الشأن أن المجموع العام لهذه المداخيل بلغ، خلال شهر شتنبر من سنة 2018، ما مجموعه 10 ملايين و422 ألف و510 درهما، بينما بلغ في المقابل المجموع العام للمداخيل خلال شهر شتنبر من سنة 2017 ما مجموعه مليونان و88 ألف و691 درهما.
وفي هذا الإطار أشار ذات المصدر إلى أنه سيتم تخصيص معظم موارد ومداخيل الصندوق الوطني للعمل الثقافي، لحماية التراث المعماري والأثري ومختلف الثروات الفنية الوطنية والحفاظ عليها، وكذا دعم تنمية الإبداع الثقافي والفني وتطويره وتنظيمه، بكيفية مستقلة، وعلى أسس مھنية مضبوطة، بهدف جعل الثقافة رافعة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وخلص البلاغ إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات على مستويات متعددة، سواء على مستوى تحديد أسعار الخدمات التي تقوم بها، وعلى مستوى آليات المراقبة المستمرة لعملية الاستخلاصات، وذلك تنفيذا لسياسة قطاع الثقافة المتعلقة بحماية التراث وتثمينه وكذا تشجيع الإبداع الثقافي والفني وتوفير شروط إنتاجه وترويجه، وأيضا تفعيلا لآليات الحكامة الإدارية والمالية في تدبير القطاع.