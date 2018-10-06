24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:22
|13:21
|16:35
|19:09
|20:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "موسم الهجرة إلى الشمال"
- تقنية التصريف اللمفاوي
- الداودي: مافيا العقار تعبث باستقرار المجتمع والاقتصاد الوطني
- الأب دانييل: كنائس المملكة تمتلئ بالمسيحيين .. وحرية التعبد مصانة
- هل يسير المغرب نحو الديمقراطية؟
الدولة تضمن سداد 1.1 مليار درهم لإصدار أول الصكوك الإسلامية (5.00)
مبادرة إنسانية تزرع وركا اصطناعيا لأم معوزة بضواحي تاونات (4.00)
الأب دانييل: كنائس المملكة تمتلئ بالمسيحيين .. وحرية التعبد مصانة (3.67)
- لقاء بين أخنوش والعثماني ينهي الخلافات وسط التحالف الحكومي - (78)
- هل رضخ المغرب لرغبة الدول الكبرى في قبول مفاوضات الصحراء؟ - (70)
- المغرب والجزائر يتفاوضان حول الغاز .. السياسة تختلط بالاقتصاد - (59)
- مستشار ببلدية بروكسيل: الفقر و"اليُتم" دفعاني إلى مغادرة المغرب - (58)
- مجلس النواب يعزل مستفيدا من خمسة ملايين لأداء مناسك "حج وهمي" - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أنطونيو بانديراس يشيد بالنضج الفني لألمودوبار
اعتبر النجم الإسباني أنطونيو بانديراس أن مواطنه المخرج بدرو ألمودوبار قد بلغ مرحلة "النضج الفني" في فيلمه الأخير "ألم ومجد".
الممثل نفسه، الذي يشارك في بطولة الفيلم مع بينلوبي كروث وليوناردو سباراجليا وراؤول أريبالو وثيثيليا روث، قال: "بالنسبة لبدرو فإن السينما هي الحياة. لم يسبق لي أن رأيت مخرجا تجمعه علاقة بالسينما مثله".
وصرح بانديراس مضيفا: "أعتقد أنه فيلم جاد وعميق بسيناريو يبتعد عن التعقد ويميل نحو البساطة"، معتبرا في نفس الوقت أن "ألمودوبار ليس في حاجة لإثبات أي شيء لأحد".
وأشار أنطونيو بانديراس، من ناحية أخرى، أثناء مشاركته في حملة دعائية للموضة إلى أنه في حالة صحية جيدة عقب مشكلات القلب التي كان يعاني منها.
وأوضح الفنان ذاته أن مشروعه القادم سيكون مع المخرج الأمريكي ستيفين سودربرغ في فيلم "المغسلة"، الذي سيجري تصويره في لوس أنجليس، وسيتناول قضية "وثائق بنما" وسيشارك في بطولته كل من ميريل ستريب وغاري أولدمان.