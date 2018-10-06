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الرئيسية | فن وثقافة | أنطونيو بانديراس يشيد بالنضج الفني لألمودوبار

أنطونيو بانديراس يشيد بالنضج الفني لألمودوبار

أنطونيو بانديراس يشيد بالنضج الفني لألمودوبار
هسبريس - افي
السبت 06 أكتوبر 2018 - 05:40

اعتبر النجم الإسباني أنطونيو بانديراس أن مواطنه المخرج بدرو ألمودوبار قد بلغ مرحلة "النضج الفني" في فيلمه الأخير "ألم ومجد".

الممثل نفسه، الذي يشارك في بطولة الفيلم مع بينلوبي كروث وليوناردو سباراجليا وراؤول أريبالو وثيثيليا روث، قال: "بالنسبة لبدرو فإن السينما هي الحياة. لم يسبق لي أن رأيت مخرجا تجمعه علاقة بالسينما مثله".

وصرح بانديراس مضيفا: "أعتقد أنه فيلم جاد وعميق بسيناريو يبتعد عن التعقد ويميل نحو البساطة"، معتبرا في نفس الوقت أن "ألمودوبار ليس في حاجة لإثبات أي شيء لأحد".

وأشار أنطونيو بانديراس، من ناحية أخرى، أثناء مشاركته في حملة دعائية للموضة إلى أنه في حالة صحية جيدة عقب مشكلات القلب التي كان يعاني منها.

وأوضح الفنان ذاته أن مشروعه القادم سيكون مع المخرج الأمريكي ستيفين سودربرغ في فيلم "المغسلة"، الذي سيجري تصويره في لوس أنجليس، وسيتناول قضية "وثائق بنما" وسيشارك في بطولته كل من ميريل ستريب وغاري أولدمان.

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