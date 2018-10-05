وفاة الفنانة والمقاومة خديجة جمال عن 84 سنة‎

هسبريس من الرباط

توفيت الفنانة المغربية خديجة جمال عن سن يناهز 84 سنة، اليوم الجمعة، بعدما كانت تعاني منذ مدة من تدهور حالتها الصحية.

خديجة جمال، المزدادة بالدار البيضاء سنة 1935، خلفت وراءها مسارا حافلا بالعطاء الفني، إذ شاركت في عدد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والبرامج التلفزية.

وعرف عن الراحلة أنها كانت مقاومة ضد الاحتلال الفرنسي للمغرب، وتعرضت للسجن عدة مرات، وتزوجت من ضابط جزائري يدعى محمد فراح، شاركها البطولة في فيلم "الرجوع إلى الأصل"، وأقامت مدة في الجزائر ثم عادت إلى المغرب لتستأنف العمل الفني، فبدأت تعمل في السينما والتلفزيون.

ومن أشهر المسلسلات التي شاركت فيها الراحلة "وجع التراب"، و"محمد الحياني"؛ ومثلت في أفلام كـ"الزواج الثاني" و"الركراكية"، و"عن البحر والرجال"، وسجلت حضورا مميزا في الأجزاء الثلاثة لـ"سيتكوم" "للافاطمة".