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الرئيسية | فن وثقافة | وفاة الفنانة والمقاومة خديجة جمال عن 84 سنة‎

وفاة الفنانة والمقاومة خديجة جمال عن 84 سنة‎

وفاة الفنانة والمقاومة خديجة جمال عن 84 سنة‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 17:15

توفيت الفنانة المغربية خديجة جمال عن سن يناهز 84 سنة، اليوم الجمعة، بعدما كانت تعاني منذ مدة من تدهور حالتها الصحية.

خديجة جمال، المزدادة بالدار البيضاء سنة 1935، خلفت وراءها مسارا حافلا بالعطاء الفني، إذ شاركت في عدد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والبرامج التلفزية.

وعرف عن الراحلة أنها كانت مقاومة ضد الاحتلال الفرنسي للمغرب، وتعرضت للسجن عدة مرات، وتزوجت من ضابط جزائري يدعى محمد فراح، شاركها البطولة في فيلم "الرجوع إلى الأصل"، وأقامت مدة في الجزائر ثم عادت إلى المغرب لتستأنف العمل الفني، فبدأت تعمل في السينما والتلفزيون.

ومن أشهر المسلسلات التي شاركت فيها الراحلة "وجع التراب"، و"محمد الحياني"؛ ومثلت في أفلام كـ"الزواج الثاني" و"الركراكية"، و"عن البحر والرجال"، وسجلت حضورا مميزا في الأجزاء الثلاثة لـ"سيتكوم" "للافاطمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - تازي حر الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 17:32
الله يرحمها وجه بشوش تعودنا على مشاهدته في مائدة الافطار في سلسلة لالة فاطمة
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38
2 - ابو سفيان الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 17:33
ونعمة المرآة المغربية فنانة من المستوى الرفيع رحمها الله وتغمدها برحمته
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32
3 - salah kamal الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 17:34
كانت مرأة بألف رجل. انا لله و إنا إليه راجعون
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28
4 - ماما لحبيبة الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 17:34
الله يرحمها وصبر عائلتها ويوسع عليها
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21
5 - عبد العزيز الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 17:35
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جنانه والهم دويها الصبر والسلوان .
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24
6 - rodéo الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 17:35
رحمك الله و غفر لك و إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله
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22
7 - amek الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 17:35
إن لله وإن إليه راجعون رحمك الله عليك يا أختاه
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18
8 - مغربي الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 17:36
ان لله وان اليه راجعون اللهم رحمها واسكنها في الفردوس الأعلى يارب العالمين فنانة جميلة كل الأدوار التي كانت تلعبها جميلة جيدا وهي ابنة هاذا الوطن غدي النفتقدها
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16
9 - الوطنية الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 17:37
الله يرحمها فنانة مقتدرة وامرأة وازنة . اللهم أسكنها فسيح جنانك بجانب أنبيائك واولائك الصالحين
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16
10 - Peace الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 17:43
انا لله و انا اليه راجعون, تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته و ادخلها فسيح جناته و الهم دويها الصبر و السلوان.
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15
11 - مواطن الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 17:44
الله رحمها مسكينة دوزنا معها اوقات جميلة الفن ديالهما كلوا داز زوين خصوصا سيتكوم لالة فاطمة في يمات اجدادي الله رحمهم حتى انها تشبه جدتي ام ابي و جدي التي كانت تجمعنا بتقاليد جيلالة و حمادشة و كناوة
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13
12 - حسين عمري الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 17:46
رحمها االه تعالى وأسنكنها هب ووالدينا فسيح جنانه رحمة منه ومنة.وأنا لله وإنا اليه راجعون..
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15
13 - العبدي الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 17:49
ونعم الممثلة الله يرحمها و يوسع عليها ضقة القبور وان لله وان اليه راجعون .
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3
14 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 17:50
اللهم اغفر لها وارحمها . ا ن لله وا نا اليه راجعون . اللهم اغفر لنا ولها ولجمعين المسلمين والمسلمات التائبين والتائبات امين يارب العالمين
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3
15 - سارة الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 17:51
الله ارحمها و يرزقها الجنة ليها و الجميع المسلمين والمسلمات
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4
16 - اسمهان الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 17:53
كل من عليها فان.... اللهم رحمنا ربي فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض.... ورحم الله هذه السبدة وكل موتنا... امين ياربي
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17 - معجبة الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 17:54
انا لله وانا اليه راجعون .اللهم ارحمها واغفر لها وتجاوز عن خطاياها يارب العالمين
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18 - يارا الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 17:55
‏إن لله وإن إليه راجعون ‏يا رب ويدخلها فسيح جناتك
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3
19 - simo agadir الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 17:59
انا لله و انا اليه راجعون. الله ارحمها و ارحم جميع اموات المسلمين انه مجيب الدعاء
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3
20 - Rhimou الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 18:03
ياايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضية مرضيه.فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.صدق الله العظيم.اللهم ارحمها برحمتك الواسعه.
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21 - محمد الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 18:07
اللهم اغفر لها ارحمها واسكنها فسيح جناتك يارب
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22 - Mohamed الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 18:22
الله يرحمها أو يرحم جميع المسلمين
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