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الرئيسية | فن وثقافة | بوطيب: الرهان على السينما يثير الانتباه إلى أشكال الهشاشة في الناظور

بوطيب: الرهان على السينما يثير الانتباه إلى أشكال الهشاشة في الناظور

بوطيب: الرهان على السينما يثير الانتباه إلى أشكال الهشاشة في الناظور
محمد حكمون من الناظور
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 13:00

قال عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، إن "بلوغ المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة بالناظور دورته السابعة دليل على أن الرهان على السينما كان ناجحا".

وأضاف بوطيب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا المركز ليس مؤسسة جهوية أو مؤسسة للريف وحده، "بل هو مؤسسة وطنية ساهمت وتساهم من خلال السنيما في تبديد الأوهام لدى الكثيرين".

كما أوضح المتحدث أن "المركز يشتغل بكل جدية من أجل المساهمة في الوحدة الوطنية والاهتمام بمناطق الهامش، من خلال الفن الهادف الملتزم بقضايا الناس الأساسية، ومدينة الناظور خير مثال على ذلك لأن وضعها الاقتصادي هش جدا، وهو ما يعني بالضرورة وجود هشاشة ثقافية".

واعتبر بوطيب أن "دور المجتمع المدني يبدأ من هنا؛ فالدولة لا يمكن أن تقوم بكل شيء، فدورها هو الدعم بينما المجتمع المدني عليه أن يقوم بواجبه، كما على أصحاب رؤوس الأموال أيضا أن يساهموا من جهتهم، وأكيد أن هذا التعاون سيثمر نتائج مذهلة".

وعبّر رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم عن أسفه الشديد لغياب دعم المجلس البلدي ماديّا للمهرجان، باستثناء دعم لوجستيكي رمزي، "كما ينطبق الشيء نفسه على مجلس الجهة الشرقية، بخلاف باقي جهات المملكة؛ فالمطلوب أن يدعم رئيس الجهة مبادرة مثل هذه تساهم في التنشيط الثقافي المحلي والوطني"، وفق تعبيره.

وشدد مدير المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة على أن انعدام الدعم من طرف الجهة والمجلس البلدي جعل كثيرين من أعضاء المركز "يصابون بخيبة أمل أحيانا، خاصة وأنهم يبذلون الغالي والنفيس لدعم مدينة الناظور"، لافتا الانتباه إلى دعم الجهات الرسمية "التي لم تبخل على هذا الموعد الفني الذي يزداد تألقا سنة بعد سنة حسب كثير من المتابعين" بتعبير عبد السلام بوطيّب.

وعن أهداف المهرجان قال المتحدث إنها تكمن في التعريف أكثر بمدينة الناظور، والمساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية للمدينة، قبل وأثناء وبعد المهرجان، "ويكفي أن هذا المهرجان يجعل الإعلام يسلط الضوء على مدينة الناظور، بمشاكلها وبآمالها وطموحاتها، لمدة أسبوع كامل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مصراح الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 13:27
لا فائدة في السينما و المسرح مادامت لا تحترم قيمنا و ثقافتنا .
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5
2 - amaghrabi الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 13:47
بسم الله الرحمان الرحيم.مع الأسف الشديد جل المثقفين الناظوريين من رواد المقاهي ويكثرون الحديث عن الشأن السياسي وينتقدون كل شدة وفادة تقع امام اعينهم او يقراونها في الجرائد الوطنية.المثقف الناظوري مع الأسف الشديد اعتاد الكسل ولا يحاول ان يبادر ويجتهد ليحرك الشباب الناظوري الذي هو محتاج اليهم,وفي بعض الأحيان ترى الشباب له غيرة على مدينته ويقوم بمبادرات ذاتية لا يعتمد على كبار المثقفين والحمد لله تكون في اغلبها ناجحة وتترك بصمة مشرفة في المدينة.والاستاذ المحترم عبد السلام بوطيب وهو غني عن التعريف على المستوى الوطني وربما اليوم وصل الى العالمية وسيصل الى المقام الأعلى على الصعيد العالمي ويضع كذلك مدينة الناظور في الدرجة الرفيعة ان شاء الله.واتمنى ان يحرك الضمائر المثقفة النائمة لتقوم هي بدورها للمشاركة وخلق ابدداعات جديدة لرفع درجة مدينتنا ثقافيا وحضاريا واجتماعيا واقتصاديا ان شاء الله.وكذلك أشار الأستاذ المحترم الدعم الضعيف من مجلسنا البلدي الذي له ضعف ثقافي وعلمي في جل مكوناته السياسية من القمة الى الأسفل,ومع الأسف "المرء عدو ما يجهل"
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3 - ملاحظ الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:00
يبدو أن هذا المهرجان هو تلميع لصورة البام بالمنطقة ، وليس حتى مهرجان الناضور والحرى مهرجان وطني ، الكلام الفارغ
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4 - marocain الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:15
في المثل المغربي(أش خاصْكْ ألْعَرْيانْ:خاتْمْ أمُولايْ) هذا هو حالنا:ربُّما لحلّ مشاكل الجهل و البطالة و الفساد و التشرميل العشوائي و المُنَظَّم المَحْمي يجبُ إكثار و تشييد دور السينما و أكبر مسرح في أفريقيا و تنظيم أكبر عدد من المهرجانات الغنائية و الرقص و إغلاق دور الشباب و القرٱن و المكتبات
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0
5 - متتبع الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:44
مهرجان سنيمائي في مدينة تفتقر لاية قاعة عرض....خايبة حتى للتعاويد.
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