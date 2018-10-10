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الرئيسية | فن وثقافة | الدبوز يلغي حفلاته الفنية بالبيضاء وبيروت ودبي

الدبوز يلغي حفلاته الفنية بالبيضاء وبيروت ودبي

الدبوز يلغي حفلاته الفنية بالبيضاء وبيروت ودبي
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 09:34

قرر جمال الدبوز إلغاء جولة فنية كانت ستقوده إلى مدن الدار البيضاء وبيروت ودبي ابتداء من يوم 19 أكتوبر الجاري.

ووفق معطيات توصلت بها هسبريس، من مصادرها، فإن هذا الإلغاء تم بشكل مفاجئ من طرف الفنان المغربي الأصل والفرنسي الجنسية، رغم أن تذاكر السهرتين الفنيتين اللتين كانتا ستنظمان يومي 19 و20 أكتوبر الجاري بمركب الأمل في الدار البيضاء قد بيعت 50 في المائة منها حتى قبل الشروع في الحملة الإعلانية الخاصة بهذا الحفل.

ويأتي قرار جمال الدبوز إلغاء جولته الفنية رغم تسلمه مبلغ 100 ألف أورو كدفعة أولى من تعويضاته على تنشيط هذا الحفل الفني، وتسلمه تذاكر درجة الأعمال للطائرة التي ستقله نحو مدينة الدار البيضاء.

ووفق مصادر هسبريس فإن قرار الدبوز يتزامن مع شروعه في الحملة الإعلانية لفيلمه "علاء الدين 2"، في فرنسا، إذ أكد فريق عمله بالشركة التابعة له أنه لا يستطيع المشاركة في هذه الجولة رغم توقيعه عقدا في هذا الصدد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ما فاهم والو الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 09:41
100 الف اورو كدفعة اولى و بشحال بالسلامة غا يتخلص ف الدفعات الاخرى
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2 - أحمد الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 09:43
100 ألف دولار دفعة أولى, اللهم بارك وزد في ذلك.
فلوس الشعب فين مشات موازين و الحفلات !
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0
3 - باحث عن الحقيقة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 09:44
علاه مالو هذا ماشي تعاقد ملزم ، اذا كان يلغي فعليه التعويض ماشي هو فوق الجميع ولا راه كلينتسوود
والحقيقة انني شخصيا لا اجد اي جانب يجذبني في هذا الشخص ، سبحان الله
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