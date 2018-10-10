الدبوز يلغي حفلاته الفنية بالبيضاء وبيروت ودبي

هسبريس من الدار البيضاء

قرر جمال الدبوز إلغاء جولة فنية كانت ستقوده إلى مدن الدار البيضاء وبيروت ودبي ابتداء من يوم 19 أكتوبر الجاري.

ووفق معطيات توصلت بها هسبريس، من مصادرها، فإن هذا الإلغاء تم بشكل مفاجئ من طرف الفنان المغربي الأصل والفرنسي الجنسية، رغم أن تذاكر السهرتين الفنيتين اللتين كانتا ستنظمان يومي 19 و20 أكتوبر الجاري بمركب الأمل في الدار البيضاء قد بيعت 50 في المائة منها حتى قبل الشروع في الحملة الإعلانية الخاصة بهذا الحفل.

ويأتي قرار جمال الدبوز إلغاء جولته الفنية رغم تسلمه مبلغ 100 ألف أورو كدفعة أولى من تعويضاته على تنشيط هذا الحفل الفني، وتسلمه تذاكر درجة الأعمال للطائرة التي ستقله نحو مدينة الدار البيضاء.

ووفق مصادر هسبريس فإن قرار الدبوز يتزامن مع شروعه في الحملة الإعلانية لفيلمه "علاء الدين 2"، في فرنسا، إذ أكد فريق عمله بالشركة التابعة له أنه لا يستطيع المشاركة في هذه الجولة رغم توقيعه عقدا في هذا الصدد.