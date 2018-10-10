24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:00
|07:25
|13:19
|16:31
|19:04
|20:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أوضاع "العمالة المغربية" في الجزائر .. حضور لافت واهتمام خافت
- الاحتقان الاجتماعي يُحاصر الحكومة في افتتاح الملك لدورة البرلمان
- المقهى الثقافي "لحظات طنجة" .. تاريخ ومزارٌ لشخصيات عالمية
- في أفول الإيديولوجية العربية المعاصرة!
- في استشكال "حوار الحضارات"
رصيف الصحافة: قائمة اختلالات سوداء تضم 40 مسؤولا مغربيا (5.00)
- "حراك الريف" يوصل الزفزافي إلى الدور النهائي لـ"جائزة ساخاروف" - (99)
- الملك يجمع الوزراء لمناقشة ميزانية الدولة واتفاقية مكافحة الفساد - (76)
- أوضاع "العمالة المغربية" في الجزائر .. حضور لافت واهتمام خافت - (71)
- الاحتقان الاجتماعي يُحاصر الحكومة في افتتاح الملك لدورة البرلمان - (60)
- أوروبا تُصادم المغرب والبوليساريو في جولات اتفاق الصيد البحري - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدبوز يلغي حفلاته الفنية بالبيضاء وبيروت ودبي
قرر جمال الدبوز إلغاء جولة فنية كانت ستقوده إلى مدن الدار البيضاء وبيروت ودبي ابتداء من يوم 19 أكتوبر الجاري.
ووفق معطيات توصلت بها هسبريس، من مصادرها، فإن هذا الإلغاء تم بشكل مفاجئ من طرف الفنان المغربي الأصل والفرنسي الجنسية، رغم أن تذاكر السهرتين الفنيتين اللتين كانتا ستنظمان يومي 19 و20 أكتوبر الجاري بمركب الأمل في الدار البيضاء قد بيعت 50 في المائة منها حتى قبل الشروع في الحملة الإعلانية الخاصة بهذا الحفل.
ويأتي قرار جمال الدبوز إلغاء جولته الفنية رغم تسلمه مبلغ 100 ألف أورو كدفعة أولى من تعويضاته على تنشيط هذا الحفل الفني، وتسلمه تذاكر درجة الأعمال للطائرة التي ستقله نحو مدينة الدار البيضاء.
ووفق مصادر هسبريس فإن قرار الدبوز يتزامن مع شروعه في الحملة الإعلانية لفيلمه "علاء الدين 2"، في فرنسا، إذ أكد فريق عمله بالشركة التابعة له أنه لا يستطيع المشاركة في هذه الجولة رغم توقيعه عقدا في هذا الصدد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
فلوس الشعب فين مشات موازين و الحفلات !
والحقيقة انني شخصيا لا اجد اي جانب يجذبني في هذا الشخص ، سبحان الله