التشكيلي بنعبد الله يحتفي بالفرس في معرض فردي

هسبريس من الرباط

يواصل التشكلي رشيد بنعبد الله مسيرته الفنية بمحطة إبداعية إضافية في مدينة الجديدة؛ إذ سيقدّم حزمة من إنتاجاته ضمن معرض فردي، ينطلق يوم 16 أكتوبر الجاري ويسدل عنه الستار في 21 من الشهر نفسه.

وقال بنعبد الله، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه يعتبر حضوره في معرض الفرس بالجديدة، من خلال ثالث مشاركاته في هذه التظاهرة، قيمة مضافة لـ16 من لوحاته التي رسمها خصيصا للموعد ذاته.

كما اعتبر التشكيلي نفسه أن الفرس من المواضيع الصعبة في عالم الفن التشكيلي، بالنظر إلى البنية والحركية المركبة؛ لذلك يبقى المتعاطون مع ذلك قلائل على مستوى المملكة.

واستعان رشيد بنعبد الله ضمن لوحاته الـ16 الجديدة بتقنيات سيتعرف عليها زوار معرضه في الجديدة؛ وهي زيت أكريليك "Acrylique" وتقنية مختلطة "Mixte" وباسطيل "Pastel" ثمّ أربع دعامات "Quatre supports" والقماش "La toile" والمخمل "Velours" وورق الخشب.

وفي تصريحه لهسبريس، أبرز الفنان التشكيلي نفسه أن ما يميزه على مستوى اللوحات المهتمة بموضوع الفرس يتمثل في "تقنية Pastel قليلة الاستعمال جدا على المستوى الوطني".

جدير بالذكر أن حب الفن التشكيلي غرس في قلب الرسام رشيد بنعبد الله منذ أيام الطفولة، ولم تتمكن العلوم التجريبية التي سلكها في مساره الدراسي، ولا دخوله إلى عالم الإدارة العمومية في وقت مبكّر، من ثنيه عن الاهتمام بالرسم. ليراكم 12 سنة من الممارسة الفعلية، حتى الآن، في هذا الميدان.

الفنان عينه دائم الحضور في معارض تشكيلية فردية وجماعية منذ سنة 2007، في مختلف المدن المغربية، وغالبية اللوحات التشكيلية التي يقوم بإنجازها يعتمد فيها على أنامله، دون ريشة، ضمن ما يسمى "فن باسطيل"، مهتما بالتركيز على المواضيع المرتبطة بالفرس والمرأة.