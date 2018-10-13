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الرئيسية | فن وثقافة | أحمد أوهاشم .. فنان أمازيغي يصارع المرض

أحمد أوهاشم .. فنان أمازيغي يصارع المرض

أحمد أوهاشم .. فنان أمازيغي يصارع المرض
هسبريس من الرشيدية
السبت 13 أكتوبر 2018 - 13:10

يعيش الفنان الأمازيغي أحمد أوهاشم بوعزمى، ابن قرية ملعب بإقليم الرشيدية، منذ أيام وضعا صحيا حرجا، بسبب مضاعفات مرض ألزمه الفراش، مما عجل بنقله إلى مستشفى الرشيدية قصد تلقي العلاج.

ويعتبر أحمد أوهاشم بوعزمى، حسب الناشط الأمازيغي حميد المدني، "أحد رواد الأغنية الأمازيغية بالجنوب الشرقي، له عدة أغان سجلها منذ سبعينيات القرن الماضي"، مضيفا أنه أصبح طريح الفراش، دون أن تقوم الوزارة المكلفة بقطاع الثقافة بأي التفاتة نحوه.

وطالب عدد من النشطاء، في تصريحات متطابقة لهسبريس، وزارة الصحة ووزارة الثقافة بالتكفل بعلاج أحمد أوهاشم، ونقله إلى إحدى المصحات بالعاصمة، إسوة بعدد من الفنانين.

للتذكير، فالفنان أحمد أوهاشم من مواليد إقليم الرشيدية، وهو من الفنانين الأوائل بالمنطقة، ويعتبر صاحب نكتة وروح مرحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مليكة السبت 13 أكتوبر 2018 - 13:22
أتمنى له الشفاء العاجل
وأطال آلله في عمره ورزقه الصحة والعافية
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2 - المصطفى السبت 13 أكتوبر 2018 - 13:29
ندعو الله تعالى ان يشفي كل مريض ، وكم هم كثر ببلدي والحمد لله .
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3 - afgan السبت 13 أكتوبر 2018 - 13:50
لك الله..عفاك الله و شفاك و مدد في عمرك..لك الله و لنا في بلد الشعارات الوهمية.. في بلد التخريجات الكاذبة..لك الله و لكل من لا صوت له.
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4 - hassia السبت 13 أكتوبر 2018 - 14:09
فنان بلا تغطية صحية ساهم فى النشاط حتى شاط
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5 - لهيب السبت 13 أكتوبر 2018 - 14:15
دون تردد نتمنى الشفاء العاجل للفنان الأمازيغي . لكن بكرامة انسان مغربي أتساءل . هل انعدم الحياء في صفوف الفنانين المغاربة ؟ أليسوا مواطنون كبقية أفراد الشعب المغربي ؟ أين كانت عقولهم يوم كان الرخاء والسخاء وكان الشباب وكانت فرصة الادخار ؟ عيب وعار حيثما وليت وجهك تسمع أنين فنان مغربي يعاني من المرض ويمد يده للاستجداء والسؤال وهو لا يملك ثمن قرص لعلاج الحمى . أرجوكم ارحمونا وموتوا شرفاء واتركوا لأبنائكم على الأقل ارث العزة والكرامة .
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