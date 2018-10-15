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كُتّاب وآراء
أمسية ببيت الشعر تحتفي بالشاعرة وفاء العمراني
احتفاء بتجربتها في الشعر والحياة، ينظم بيت الشعر في المغرب، بتعاون مع مؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير، أمسية الشاعرة وفاء العمراني؛ وذلك يوم الخميس القادم بالرواق الفني للمؤسسة، ويقدمها الشاعر نجيب خداري، ويُحيي فقرتها الفنية الموسيقي مراد بناني على آلة العود.
وفاء العمراني بدأت مسارها الشعري في ثمانينيات القرن العشرين، ونشرت قصائدها في المنابر الأدبية والثقافية داخل المغرب وخارجه، وحازت جائزة المغرب للكتاب في الإبداع الأدبي، صنف الشعر، عن ديوانها "هيأت لك" سنة 2002.
وتحملت الشاعرة المغربية مسؤولية الإدارة الثقافية في عدة منظمات ثقافية، من بينها بيت الشعر في المغرب الذي شغلت منصب كاتبته العامة، وعمِلت مستشارة ثقافية لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ثم انتقلت لتشتغل مستشارة ثقافية بسفارة المملكة المغربية في عدة دول عربية، منها الإمارات العربية المتحدة، وشاركت في العديد من اللقاءات الشعرية العربية والدولية، وصدرت أشعارها مترجمة في عدد من المجلات والأنطولوجيات بالفرنسية والإنجليزية والألمانية والمقدونية والإسبانية.