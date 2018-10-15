24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:2913:1816:2618:5820:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. صحيفة: البالونات الحارقة تهدد قلب إسرائيل (5.00)

  2. خطيبة خاشقجي: هذا شرطي لقبول دعوة ترامب (5.00)

  3. ألمان يتظاهرون بهتافات مناهضة للتمييز العنصري (5.00)

  4. دراسة: "العين الكسولة" تؤثر على وظائف الدماغ (5.00)

  5. إسرائيل تمنع دخول "وقود قطر" إلى قطاع غزة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | أمسية ببيت الشعر تحتفي بالشاعرة وفاء العمراني

أمسية ببيت الشعر تحتفي بالشاعرة وفاء العمراني

أمسية ببيت الشعر تحتفي بالشاعرة وفاء العمراني
هسبريس من الرباط
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 08:40

احتفاء بتجربتها في الشعر والحياة، ينظم بيت الشعر في المغرب، بتعاون مع مؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير، أمسية الشاعرة وفاء العمراني؛ وذلك يوم الخميس القادم بالرواق الفني للمؤسسة، ويقدمها الشاعر نجيب خداري، ويُحيي فقرتها الفنية الموسيقي مراد بناني على آلة العود.

وفاء العمراني بدأت مسارها الشعري في ثمانينيات القرن العشرين، ونشرت قصائدها في المنابر الأدبية والثقافية داخل المغرب وخارجه، وحازت جائزة المغرب للكتاب في الإبداع الأدبي، صنف الشعر، عن ديوانها "هيأت لك" سنة 2002.

وتحملت الشاعرة المغربية مسؤولية الإدارة الثقافية في عدة منظمات ثقافية، من بينها بيت الشعر في المغرب الذي شغلت منصب كاتبته العامة، وعمِلت مستشارة ثقافية لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ثم انتقلت لتشتغل مستشارة ثقافية بسفارة المملكة المغربية في عدة دول عربية، منها الإمارات العربية المتحدة، وشاركت في العديد من اللقاءات الشعرية العربية والدولية، وصدرت أشعارها مترجمة في عدد من المجلات والأنطولوجيات بالفرنسية والإنجليزية والألمانية والمقدونية والإسبانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.