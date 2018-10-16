مسرحية "سعد لبنات" تلاقي الجالية المغربية في دكار

هسبريس - و.م.ع

قدمت فرقة "مسرح المدينة"، بمسرح دانييل سورانو في دكار، عرضها المسرحي "سعد لبنات"، لمخرجه هشام الجباري، بحضور عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالسنغال.

وتعد دكار ثالث محطة في جولة فنية إفريقية لفرقة "مسرح المدينة"، بعد محطتي ليبروفيل وأبيدجان، ستليها محطة رابعة وأخيرة في تونس يوم 24 أكتوبر الجاري.

وقال مخرج المسرحية، هشام الجباري، في تصريح صحافي، إن تقديم هذا العرض في عدد من الدول الإفريقية والأوروبية، يندرج في إطار مبادرة ضخمة للوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة لتقريب جديد المسرح المغربي من أكبر قدر ممكن من أفراد الجالية في مختلف دول العالم.

وأضاف الجباري أن ما يميز هذه المبادرة الوزارية هو كونها انفتحت على جميع الفرق المسرحية المغربية التي تتوفر على أعمال مسرحية حديثة، وأفسحت المجال لتقديم هذه الأعمال في عدد أكبر من الدول التي يقيم بها مغاربة.

وتشكل هذه العروض، حسب الجباري، مناسبة للالتقاء والتواصل مع أبناء الجالية المغربية في الخارج، ولاسيما في منطقة غرب إفريقيا، معربا عن اعتزازه بالنجاح الذي لقيته في المحطات السابقة بكل من الغابون وكوت ديفوار، وكذا إسبانيا.

ومسرحية "سعد البنات" عمل كوميدي اجتماعي مستلهم من مسرحية "أنت وزهرك" للممثل والمخرج المسرحي المغربي الراحل محمد أحمد البصري، ومقتبس عن المسرحية العالمية "لعبة الحب والمصادفة" للكاتب الفرنسي بيار كارلي دو ماريفو.

وشارك في تشخيص هذا العمل الفني كل من الفنانين مريم الزعيمي، وجليلة التلمسي، وجميلة الهوني، وفريد الركراكي، وسعيد آيت باجا، ومحمد الأثير.

جدير بالذكر أن الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أطلقت برنامجا يروم تقديم جديد العروض المسرحية الوطنية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 2018.

وتشارك في هذا البرنامج أربعون فرقة مسرحية وطنية ستقوم بجولات على مدار السنة بجميع البلدان التي يقيم فيها مغاربة، حيث ستقدم نحو 180 عرضا، باللغتين الأمازيغية والعربية، بعدد من دول أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا.

ويندرج برنامج الوزارة المنتدبة في إطار محاور الاستراتيجية الوطنية الجديدة اتجاه مغاربة العالم، والتي تهدف إلى تمتين روابط هذه الفئة من المجتمع بوطنهم الأم، وإثراء العرض الثقافي الموجه للمغاربة في بلاد المهجر.

وكان مغاربة السنغال، في إطار هذا البرنامج، على موعد مع عدد من العروض المسرحية الوطنية من قبيل مسرحية (جا وجاب) لفرقة المسرح الوطني (27 و28 أبريل 2018)، ومسرحية (الساكن) لفرقة (مسرح تانسيفت) (19-20 مارس 2018)، ومسرحية "الله يدينا فالضو" لفرقة (فنون لفاطمة بنمزيان) (5 مارس 2018).