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الرئيسية | فن وثقافة | بعثة ميدانية توثق الثراث الصخري بطاطا وطانطان

بعثة ميدانية توثق الثراث الصخري بطاطا وطانطان

بعثة ميدانية توثق الثراث الصخري بطاطا وطانطان
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 07:54

ينظم المركز (المنتزه) الوطني للنقوش الصخرية بعثة ميدانية إلى منطقة "تمنارت" بإقليم طاطا ومنطقة "المسيد-عوينت ازكر" بإقليم طانطان، خلال الفترة الممتدة ما بين 3 1 و23 أكتوبر، بهدف استكمال المعطيات التي تمكن فريق البحث المشترك من توثيقها سابقا، ومراجعة بعض البيانات الميدانية وتدقيقها، قبل الإخراج النهائي للتقارير العلمية وللإصدارات المعدة للنشر.

وقالت وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الثقافة، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، إن التقارير والإصدارات ستغني الرصيد الوثائقي الوطني حول التراث الصخري وتوظيفه لأغراض البحث العلمي الأثري أو لأغراض ذات الصلة بالمحافظة والتثمين وإعادة الاعتبار.

وقد مكنت البعثات الميدانية المنظمة، وفق البلاغ، من المسح الشامل للرسوم الصخرية المتواجدة بموقع "تشوكالت" بجماعة فم الحصن بإقليم طاطا، والدراسة الأثرية والجيولوجية للموقع وللمجال المحيط، والجرد التفصيلي لمواقع الرسوم الصخرية بوادي "تمنارت" وتوثيقها عبر توظيف وسائل التصوير الدقيقة (أكثر من 35 موقعا)، وجرد الصباغات الصخرية على طول وادي "عوينت أزكر" بإقليم طانطان والمعالجة المخبرية لعينات من اللقى، قصد الوصول إلى تأريخ نسبي لهذه الرسوم الصخرية.

ومن المنتظر، تقول الوزارة، أن تعرف النتائج النهائية لهذا البرنامج العلمي، الذي يندرج في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الثقافة، من جهة، والجامعة الإسبانية (UNED) من جهة ثانية، طريقها إلى النشر خلال نهاية سنة 2018 وفي غضون سنة 2019، وستكون عبارة عن معطيات تفصيلية لمواقع الرسوم الصخرية، بالإضافة إلى أطلس أو مونوغرافيا شاملة لمواقع الفن الصخري، وكذلك دراسات علمية دقيقة ستنشر في مجلات علمية محكمة.

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